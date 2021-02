¡Para dormir! Empata Rayados sin goles en Puebla

Escuchar Nota

80: ¡LO DEJA IR! Combinación en el área entre Ake Loba y Rogelio Funes Mori. El remate no es correcto y manda el balón por encima del arco.#Guard1anes2021 #LigaBBVAMX pic.twitter.com/FlrSKYnGfe — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 3, 2021

Apenas en noviembre pasado, el Puebla eliminó a Rayados en la Reclasificación, y esta noche La Franja volvió a "encamotar" al Monterrey, al que le cortó su paso perfecto en elLuego de dos victorias ante América y Atlas, el equipo que dirigevolvió a la acción tras superar el Covid, pero no pasó de un insípido empate 0-0 en el Estadio Cuauhtémoc, que se confirmó como una de las aduanas más difíciles para los albiazules.Sin importar quien sea el entrenador, los Rayados tienen cuatro años sin ganar en la Angelópolis; no lo hacen desde el Clausura 2017 y la racha continúa. Es una plaza donde sólo han ganado 4 partidos de 25 entre Liga y Copa, en torneos cortos.Si acaso lo rescatable del partido de hoy es que siguen sin recibir gol en el torneo.Durante el primer tiempo, la presión de los poblanos fue tanta que incluso se animaron con disparos de larga y media distancia, en busca de sorprender al arquero Luis Cárdenas.Daniel Aguilar, al 10', y Santiago Ormeño, al 19', intentaron abrir el marcador, pero el vuelo del "Mochis" fue efectivo y evitó la caída de su marco.Del bando albiazul, la más peligrosa en todo el primer tiempo fue la que desperdicióen un mano a mano con Antony Silva. Fuera de ahí, los intentos que el ataque regio realizó pasaron sin peligro alguno.En el inicio del segundo tiempo la tónica del encuentro parecía ser la misma que en los primeros 45 minutos.Desde la reanudación, Puebla se volcó al frente en busca de hacer un gol, incluso dio chispazos, como al 48', cuando un disparo de Salvador Reyes pasó rozando el poste izquierdo de Cárdenas.intentaron hacer algo a favor de la visita, pero no concretaron las oportunidades.De cualquier forma el empate no es del todo malo, porque les permite llegar a 7 puntos y ubicarse en el cuarto lugar general, es decir, en zona de clasificación directa a la Liguilla.aún tienen pendiente el partido de la Jornada 3 contra el León, que fue reprogramado por el brote de Covid que sufrieron hace un par de semanas.