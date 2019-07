Para el Piojo, Ochoa es una opción por si Marchesín se va

Guillermo Ochoa es una opción atractiva para suplir a Agustín Marchesín en el América en caso de que el portero argentino salga al Porto, así lo informo Miguel Herrera, entrenador de las Águilas, quien reveló que comenzaron a sondear a cancerberos.“Hay varios nombres, claro que lo tenemos, es un tipo súper atractivo, por supuesto, lo conozco bien, sabemos que nos puede dar, un jugador importante para nuestra liga, por supuesto para el americanismo también. Soy sincero, tenemos cuatro o cinco nombres ahí tratando de preguntar cómo está la situación, igual cómo se nos está preguntando por nuestro portero, tenemos que empezar a preguntar por la situación de los arqueros que podamos traer para suplir esta situación de Marche”, externó en entrevista a ESPN “Marchesín está muy contento en América, hoy en día me dice ‘estoy en un dilema porque trabajo bien, estoy a gusto, sé que soy una pieza importante en el esquema en el equipo, pero también viene esa parte de que tengo la ilusión de Europa, de dar ese paso, de jugar Champions’, también tenemos que entender la posición de los muchachos y nosotros también empezar a tener el plan B inmediato”.Herrera reconoció que ha cambiado la postura del Porto entorno al interés por sus jugadores, pues aseguró que el sábado aún no había nada, pero en los últimos días el conjunto europeo se ha acercado al América.“Hay una pregunta puntual por Marchesín por la gente Portugal y nos empezamos a mover nosotros desde el domingo que nos hemos estado comunicando con Santiago (Baños) y estar también tocando las puertas y ver la situación de tres o cuatro arqueros, pues obviamente si se dan esas circunstancias no nos agarre y ahora empezar a buscar. En el momento que tocaron nuestra puerta empezamos a tocar puertas para preguntar por arqueros. No podemos decir es este o el otro hasta que Santiago nos diga que lo que Marchesín está muy avanzado o ya se está dando, ahora sí decidamos de las opciones para ir A,B y C como siempre lo hemos hecho y empezaremos a platicar”.