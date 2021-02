Para Enoc, vencer al virus no basta, pesadilla se extiende por meses en Oaxaca

Escuchar Nota

Juchitán.— Por segunda ocasión, Enoc está aislado en su casa por problemas en la garganta y dolores de cuerpo. La primera vez fue hospitalizado por cinco días, tenía todos los síntomas de Covid-19, pero los exámenes de serología arrojaron que tenía anticuerpos del virus que lo atacó hace más de cinco meses, así que los médicos no encontraron las causas de sus recaídas.



La primera vez que se contagió del virus, Enoc Toledo fue un paciente no grave, pues no requirió oxigenación ni hospitalización y llevó la enfermedad en aislamiento en su cuarto durante dos meses. Los episodios más críticos fueron los ataques de tos por las noches, que le provocaban ahogamiento.



Luego de haber salido negativo, mantuvo la tos por cuatro meses y durante los dos primeros el cansancio era frecuente.



Pese al tiempo que ha pasado, Enoc dice que lo más raro que ha detectado en su salud es la frecuencia con la que ahora se enferma de la garganta, pues antes del virus la periodicidad de atención médica por amigdalitis era una vez al año y, ahora, es de dos veces por mes.



Ante lo que vive este joven juchiteco de 30 años, algunos de los médicos que lo han tratado no descartan que pertenezca al grupo de personas que atraviesan por lo que especialistas de la salud han comenzado a llamar “síndrome post-Covid”.



“Siempre he tenido problemas de anginas, pero después del Covid tuve una primera recaída que me llevó al hospital por cinco días. Los síntomas fueron muy similares, los doctores no me confirman que sea por esto, pero tampoco lo descartan, simplemente no saben qué tengo y lo único que me queda es volverme a aislar”, cuenta en entrevista con EL UNIVERSAL.



En su caso, por estas recaídas, Enoc tiene que bajar su rendimiento laboral y sus actividades en general: “Lo malo es que recupero mi vida, hago ejercicio y nuevamente recaigo. Por supuesto que mi familia y yo estamos preocupados”, comenta por teléfono.



Enoc no es el único que pasa por esto. Las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud (OPS y OMS) han alertado que las secuelas del Covid-19 pueden ser de varios tipos, tanto físicas como sicológicas y son más frecuentes en pacientes graves, que estuvieron en terapia intensiva.