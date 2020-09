Para Gobierno 285 planes energéticos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Plan de Inversión en Energía incluye 285 proyectos que significarían 100 mil millones de dólares para lo que resta del sexenio, sin embargo, no todos tienen el visto bueno porque Sener y CFE “palomean” cuáles pueden realizarse, advirtió Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).



“En la parte de energía hay 285 proyectos que pudieran arrancarse rápidamente si se otorgan permisos y si se respetan las reglas del juego. ¿Cuántos de esos se pueden anunciar? Va a estar difícil”, señaló en videoconferencia.



Añadió que la mecánica debería ser que si los proyectos cumplen con los requisitos se debería otorgar el permiso, pero no sucede así.



“La Sener es la que está ‘palomeando’ proyectos y en el sector eléctrico, la CFE está decidiendo qué competidores entran y quiénes no”, subrayó.



Advirtió que las modificaciones en política energética que inhiben la competencia del sector privado en electricidad podrían derivar en falta de abasto suficiente o mayores precios.



En este sentido, consideró que para atraer la inversión a México se deben crear garantías suficientes de que el país tendrá energía suficiente.



Calculó que se habían recibido 220 suspensiones definitivas de amparos interpuestos en contra de políticas en la materia, por ejemplo, contra acuerdos emitidos por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y Sener.







Desabasto



Salinas Garza dijo que varios proyectos están detenidos porque “hay una gran cantidad de proyectos detenidos por trámites burocráticos que ellos (la autoridad reguladora) podrían resolver rápidamente”.



El problema es que sigue en aumento la demanda de energía eléctrica y no se construyen más plantas generadoras, por lo que estas políticas públicas pueden afectar el abasto y se pueden traducir en mayores precios.



“Los aumentos de 2018 volvieron a las tarifas industriales y comerciales de México caras y restaron competitividad a los productores mexicanos”, expuso.







