Para la DEA ‘El Mencho’ es el nuevo ‘Chapo’

El nuevo "Chapo" Guzmán para el gobierno de Estados Unidos es el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", y no solo por su creciente influencia en el narcotráfico internacional o por ser el criminal más buscado, por quien se ofrece una recompensa millonaria.Uno de los agentes de la DEA, encargado de las investigaciones para dar con el paradero y capturar a este peligrosos criminal, declaró a Univision, que "El Mencho", también encontró como mejor guarida los cerros mexicanos."Se esconde en zonas montañosas en Jalisco, Michoacán y Colima, creemos que él ya no está en las ciudades", indicó Kyle Mori, el agente especial que d está a cargo del equipo que trata de encontrar dónde se esconde el nuevo "Chapo".Mori explicó como la agencia federal de Estados Unidos vio crecer de manera acelerada el Cártel Jalisco Nueva Generación, desde hace casi una década, tanto, que los últimos informes de la DEA y autoridades mexicanas dan cuenta que el CJNG opera en 22 estados de la República mexicana y continúa en expansión.Así como en varias ciudades de Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles, San Diego, El Paso, Laredo, Houston, Dallas, Miami, Orlando, Nueva York, Denver, Atlanta y Chicago.El agente considera, de acuerdo a las investigaciones, que Oseguera Cervantes no permanece mucho tiempo en un lugar, anda entre los montes de la sierra mexicana huyendo de la justicia, viviendo entre cabañas y casas de lujo, como en casas muy humildes, incluso hasta cuevas."Diré esto: es una combinación de muchas cosas. No creo que esté en un lugar por mucho tiempo, ni en un mismo tipo de casa. Es una combinación de todo lo que puedas imaginar… Definitivamente se mueve constantemente", expresó el agente.De acuerdo a los reportes de inteligencia de la DEA, sugieren que "El Mencho" ha creado su propio "Triángulo Dorado", como el que tenía Joaquín Guzmán Loera en la zona serrana de los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua, donde además de tener cultivos de marihuana se escondió por muchos años.La estrategia del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación para evadir a la justicia es similar, según narró el agente Mori, solo cambia la zona en la que se ubica este "Triángulo Dorado", y es en la sierra de Jalisco, Colima y Michoacán , de donde es originario "El Mencho".Ahí, según se ha reportado, tiene un extenso territorio donde se siembran narcóticos y hay laboratorios clandestinos, y tiene importantes puertos como el de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, por donde ingresan los precursores químicos para elaborar drogas sintéticas.Tanto los cerros de la Sierra Madre del Sur, como los de la Occidental, son ahora el refugio de este mafioso al cual le atribuyen la escalada de violencia en México. Su ascenso en el mundo del narco está ligado a la extradición y sentencia a cadena perpetua de su antiguo patrón, 'El Chapo' Guzmán.Ya antes, un corrido de la agrupación "Los Plebes del Rancho", contaba que "El Mencho" se había convertido en el "nuevo señor de la montaña": Pocos conocen su rostro/ raro baja a los poblados/ se mueve entre las montañas/ de allá arriba mueve todo", dice una canción."Ha cometido pocos errores, tiene mucha experiencia en la calle, eso nos ha hecho muy difícil liderar la investigación para arrestarlo", dijo Mori."Es un hombre inteligente, es muy bueno en lo que hace: está evitando que lo atrapen, está ganando varios millones de dólares. Es como un juego del gato y el ratón: él hace unos movimientos y nosotros tenemos que hacer los nuestros para capturarlo".Según ha declarado el agente Mori, `El Mencho' ha logrado en pocos años lo que a Guzmán le tomó décadas".Quienes le siguen la pista a este capo han notado un punto de inflexión: no asume riesgos innecesarios andando en las ciudades. Es un comportamiento similar al de Ismael 'El Mayo' Zambada, actual jefe del cartel de Sinaloa y quien lleva más de 50 años en el narcotráfico sin jamás haber pisado una cárcel.Kyle Mori asegura que Oseguera Cervantes no le importa vivir como un ranchero, se puede privar de lujos con tal de que no lo atrapen, caso contrario ocurría con "El Chapo"."Has escuchado historias de 'El Chapo' entrando en un restaurante, que les quitan los celulares a los comensales, paga las cuentas de todos y desaparece en Culiacán (Sinaloa). 'El Mencho' no hará eso. No le importa vivir en las montañas como un ranchero. Eso complica su captura. ¿Dónde fue capturado 'El Chapo'? Siempre en las ciudades (en Mazatlán en 2014 y en Los Mochis en 2016). 'El Mencho' no hará eso", reiteró Mori.El agente también explicó que otro de las factores que juegan a favor de "El Mencho" es que no es un hombre de vicios, no consume drogas y goza de buena salud, una condición física envidiable y tiene, además, disciplina militar, ya que fue integrante de una agrupación policíaca en México."Todos esos factores contribuyen a que maneje su cartel como si fuera un negocio".Aunado a todo esto, el miedo que ha generado por la crueldad con la que los sicarios de CJNG cometen sus crímenes, y la estrategia de propaganda, que consiste en grabas sur horrendos "ajusticiamientos" para después difundir los videos por medio de redes sociales, para mandar mensajes a sus enemigos, así como exhibirse con armas de alto poder por las calles de las ciudades donde operan antes de cometer asaltos, ya sea a grupos delictivos rivales o a fuerzas de seguridad; ha generado un ambiente favorable para la expansión de este grupo criminal."Relaja a tu puta gente a la verga, sino te voy a partir tu madre! a ti y a toda tu bola de perros", se escucha en un audio en donde amenaza a un directivo de una corporación policíaca de México, quien con temor le contesta: "Señor, usted me conoce, sabe que yo soy de amistad"."Realizan muchos actos violentos: decapitaciones, deshacen cuerpos en ácido, ejecuciones públicas, arrancarle el corazón a la gente, matar mujeres y niños, poner bombas a las personas. Pasa casi todos los días", lamentó Mori. "'El Chapo' era violento, pero 'El Mencho' lo ha llevado a un nuevo nivel", dijo el agente de la DEA.La DEA teme que el CJNG ya es la organización criminal más grande de México y que al menos igualó la distribución de narcóticos del cartel de Sinaloa en Estados Unidos. Sigue en subida aplicando extrema violencia, como Los Zetas, y desarrollando un modelo financiero similar al cartel de 'El Chapo'.Según las estimaciones de la agencia federal de EEUU, el Cártel Jalisco Nueva Generación ya cuenta con más de 5.000 miembros en sus filas criminales sin contra con distribuidores independientes y células delictivas con las que se han asociado a lo largo y ancho de México, ni los policías o autoridades que los protegen."Combinando todas estas cosas casi crean un súper cartel", alertó el agente. "En mi opinión, el CJNG está moviendo más drogas hacia Estados Unidos, es responsable de más actos violentos en México y está moviendo un volumen más grande de dinero que el cartel de Sinaloa", afirmó.En el 2011 el agente Mori realizaba una investigación en el estado de Guadalajara cuando supo por primera vez de "El Mencho", poco tiempo después se convertiría en uno de los principales objetivos de los gobierno de México y Estados Unidos."En esa época había mucha gente que reportaba a través de nuestro consulado y nuestra oficina allá: 'El Mencho' es muy importante y será el siguiente 'Chapo'", recuerda el agente que ahora le sigue la pista al enemigo público número uno de Estados Unidos.Mori no soltó el caso y sus averiguaciones sirvieron para integrar una acusación penal interpuesta contra el capo y sus familiares en 2014, señalándolos como responsables de la importación de múltiples cargamentos de droga hacia este país y de lavado de dinero. Tres años después la Fiscalía presentó otra imputación contra él.Ahora su única misión del agente es capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", en esta labor lo apoyan el FBI, ICE y los US Marshals. Es la razón por la que la oficina de Los Ángeles es quien tiene la investigación más robusta contra el líder del CJNG y es donde están basadas las vías de comunicación relacionadas con la recompensa ofrecida para arrestar al capo."Es algo que hago todos los días, sábados, domingos, los 365 días del año, porque él es muy violento, es muy poderoso. Se lo debemos a los ciudadanos de Estados Unidos el deshacernos de estos líderes del narcotráfico que ponen tanto veneno en nuestras calles (…) También a nuestros vecinos del sur".Según lo contado por el propio Mori, todos los días habla con agentes mexicanos que también están detrás de los pasos de"El Mencho", explica que ya tienen una relación de confianza y respeto mutuo, y son pocas "las manzanas podridas" en las corporaciones policíacas de México, aunque sus colegas que recapturaron a 'El Chapo' han dicho que en un momento solo confiaron en los marinos."Hay policías y militares mexicanos que trabajan demasiado, hombro con hombro con nosotros, todos los días", resaltó.El gobierno estadounidense realiza varias acciones para acercarse al capo michoacano y golpear su organización, incluyendo interceptar el abastecimiento de precursores químicos provenientes de Asia, fichar sus bienes y testaferros, así como infiltrar su cártel por medio de informantes, escuchas telefónicas y otros métodos."En el pasado usamos tecnología de teléfonos BlackBerry para infiltrar al más alto nivel de su organización. Hemos usado muchos informantes a lo largo de los años", acotó.El oficial Kyle Mori , revisa su computadora en la que se encuentran archivos fotográficos del criminal en distintos años, incluida una foto de su arresto en California en 1986, una más con su hijo "El Menchito": "No sé si lo vamos a atrapar mañana, pero estoy seguro de que le llegará su día", concluye el agente de la DEA.