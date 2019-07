Para Marchesín el bueno sería Ochoa

Agustín Marchesín ya se ve en Portugal, pero sabe quién podría tomar su lugar.En una conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, el portero argentino reconoció que el mexicano Guillermo Ochoa sería el ideal para defender el arco americanista, luego de hacerse oficial su traspaso al Porto."Que viniera Memo sería la frutilla del postre, sería la mejor decisión por lo que representa para este club y el gran arquero que es", dijo Marchesín.Tras conocerse la noticia de su partida, de inmediato salieron algunos nombres que podrían tomar su lugar en el conjunto de Coapa.Uno de ellos es el mexicano, quien la semana pasada reportó con el Standard Lieja de la Liga belga, el argentino Franco Armani, actual guardameta de River Plate, y hasta el peruano Pedro Gallese, quien defendió los colores del Veracruz.Respecto a lo rápido que se dio lo de su pase al conjunto portugués, el sudamericano admitió que le hubiera encantado que su despedida se hubiera dado de otra manera."Me hubiera gustado despedirme de otra manera, dentro de la cancha, pero lamentablemente no tuve el tiempo suficiente de poder hacerlo", dijo.Marchesín recordó que cuando llegó a las Águilas sabía del compromiso de adquiría y terminó enamorándose de la institución."Quizá no vine con el mejor cartel, pero yo siempre me entregué dentro de la cancha. Es imposible no enamorarse de este lugar, es un sitio que uno nunca quiere dejar".En tanto, el que fuera su técnico, Miguel Herrera, resaltó el compromiso que siempre mostró el ahora arquero del Porto."Describir a 'Marche' es tener infinidad de adjetivos. Nunca me dio la posibilidad de decirle a Óscar (Jiménez) que iba a jugar porque él quiere jugar hasta las cascaritas", dijo Herrera.El técnico americanista mencionó que el argentino es una excelente persona."Es un tipo extraordinario y lo único que nos queda es desearle éxito y sé que lo tendrá por el gran portero que es", señaló.