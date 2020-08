‘Para mí Osorio era como un padre, creo que no lo valoraron como debían’: Héctor Herrera

Escuchar Nota

"Para mí era como un padre, todo el mundo decía en la Selección que era mi padre. Jugamos 25 partidos y participé en los 25 partidos. Para mi punto de vista, creo que no lo valoraron lo que tenían que haber valorado, a mí me parece un excelente entrenador y una excelente persona que tenía ideas muy buenas para el futuro de la selección y de las selecciones menores, pero creo que no lo valoró la afición mexicana porque fue muy criticado, le exigían mucho a pesar de que dio muy buenos resultados era siempre condenado", expresó.

"En la despedida en el Azteca antes de irnos al Mundial (Rusia 2018) fue abucheado y había hecho la mejor serie. La gente gritaba "fuera Osorio", habíamos ganado el partido, habíamos hecho la mejor eliminatoria. Creo que (Osorio) dejó mucho al futbol mexicano y sobretodo a muchos jugadores que le dio muchísima oportunidad. Le criticaban mucho las rotaciones y que era un estilo de su manera de jugar", comentó.

"Es como una Final para nosotros pasar a ese partido. Yo creo que la presión nos come porque estuve en los dos (Brasil 2014 y Rusia 2018) y pasa siempre lo mismo", comentó.

El futbolista del Atlético de Madrid,, reveló que considera al técnico colombiano Juan Carlos Osorio como "un padre" al establecer una buena relación con el estratega durante su etapa al frente de laEn un video publicado en el canal oficial de YouTube de LaLiga,, integrante de la banda 'Morat', y el exjugador de los Tuzos de Pachuca recalcó que disfrutó el periodo de Juan Carlos Osorio y lamentó que su trabajo no haya sido valorado pese a algunos resultados históricos con la Selección Mexicana.Héctor Herrera reconoció que la afición azteca también fue en parte responsable de queo no continuara al frente del combinado tricolor debido a las constantes críticas a su proceso y especialmente a su idea de juego de realizar muchos cambios en la alineación.Por otro lado, al ser cuestionado de lo que significa para México el quinto partido de una, Herrera destacó que representa algo muy importante para el Tri y reconoció que los jugadores no han logrado controlar sus nervios en momentos claves.Héctor Herrera y el resto de los 'Colchoneros' fueron eliminados de la Champions League al caer por 2-1 ante el RB Leipzig en cuartos de final.