Para salud y educación no hay límite en presupuesto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que para la salud y la educación del pueblo no hay límite en cuanto a presupuesto y que el compromiso del gobierno federal es concluir el sexenio con un sistema de salud pública comparable al que tienen los países desarrollados."Sería una contradicción que un gobierno que surge de un movimiento popular, que busca combatir la pobreza y dar preferencia a los humildes, no destine recursos para la salud o para la educación”; ya no habrá huachicol ni en la salud ni en la educación, expresó.En su conferencia de prensa matutina, el Ejecutivo federal señaló que el compromiso es dar atención médica, medicamentos gratuitos, centros de salud y hospitales suficientes, buenos equipos y laboratorios, médicos suficientes y especialistas en las grandes ciudades y en zonas apartadas, como sucede en Canadá o en países nórdicos.