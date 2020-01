Para soluciona las peleas de hermanos sigue estas recomendaciones

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En muchas familias, llega el momento en el que uno de los miembros decide excluir a otro rompiendo todo tipo de relación con este, alterando así la dinámica familiar por completo.



En muchas ocasiones, estas rupturas tienen su origen en heridas de la infancia que nunca sanaron y provocaron que se acumulara un resentimiento tóxico que termina por reventar en la edad adulta.



Aunque las peleas infantiles entre hermanos son de lo más normal, estas pueden tener serias repercusiones en el futuro si como padres de familia no las gestionan de la mejor manera posible.



Dos de las palabras que más resuenan en un hogar con niños es “papá” y “mamá”, ya que estas forman parte de la reacción de los menores cuando han comenzado una disputa por los juguetes, el espacio donde se encuentran o hasta la comida.



A pesar de que parecen situaciones sencillas de manejar, las peleas pueden ser muy intensas y con frecuencia sacan lo peor de los niños, dando pie a heridas emocionales que con el tiempo cultivan el rencor por el otro.



En ese sentido, un primer consejo es evitar las comparaciones entre los pequeños porque esto puede provocar que la ira en contra del otro aumente, además de generar rivalidad y sentimientos de revancha que terminan por dañar la propia autoestima.



Por el contrario, lo ideal es implementar un método basado en el diálogo, por medio del cual cada uno exponga lo que siente y sus motivos para pelear, en este caso el rol como papás es tranquilizar a los menores y moderar la participación con el fin de que no se interrumpan entre sí.



Asimismo, etiquetar a los niños los limita y condiciona en ocasiones hasta de por vida, adoptando el papel que como padres le han asignado; el inquieto, el sentimental o el violento, por ejemplo.



Ante esto, es indispensable escuchar al niño para conectar con él y así validar sus emociones para que se sientan apoyados, confiados y acompañados, aunque hayan errado.



Si las discusiones y los conflictos entre los pequeños de la casa han ganado intensidad, te dejamos una serie de recomendaciones que podrán ayudarte a gestionar de la mejor manera posible estos altercados.



Identifica las situaciones: a través de sus cuidados, como padres de familia pueden conocer previamente cuáles son las situaciones que detonan las peleas entre los menores para establecer las reglas; lo que está permitido y lo que no para que cada niño actúe de la forma que se espera de él.



Ignora disputas menores: cuando surjan conflictos, recurran a la técnica de contar hacia atrás para que los pequeños lo resuelvan entre sí, pero de no hacerlo, al término de la cuenta se les retirará sus juguetes o se sancionará con la restricción de participar en algunas de las actividades que disfrutan hacer.



Actúa rápido si es grave: en caso de que se trate de una conducta inaceptable, como alguna agresión física o un insulto, actúen rápido y no permitan que la pelea escale hasta términos que se pueden volver irreconciliables.



Muestra cómo resolver conflictos: en momentos de tranquilidad, pueden aprovechar como familia para enseñar a los más pequeños cómo resolver conflictos sin la necesidad de que ustedes como padres tengan que interceder.



Cuida sus influencias: lo que observan y escuchan suele ser determinante en la conducta de los más pequeños, por eso es importante cuidar las influencias que reciben; si ven dibujos animados violentos, o juegan con otros niños que usan insultos, pues lo normal será que apropien ese tipo de comportamientos.



Refuerza sus valores: al principio puede premiarse la modificación del comportamiento agresivo, al mismo tiempo que se refuerzan los valores como el respeto, la solidaridad y la asertividad, entre otros.





Cinco pasos para dialogar



1. Dejen que cada niño exponga su punto de vista sobre la situación.

2. Asegúrense de que entienden lo que dice el otro para que lo repita con sus propias palabras (como papás pueden ayudar a los más pequeños).

3. Pidan que ambos repasen todos los argumentos y propongan alternativas de solución.

4. Elijan un acuerdo que satisfaga ambas partes.

5. Entre toda la familia hagan un plan para poner en marcha el acuerdo.