Paracaídas no falló, fue error humano: empresa de turismo

El club de paracaidismo Albatroz, empresa contratada por la pareja de paracaidistas que murieron ayer, aseguró que el accidente fue por un error de alguna de las víctimas, no por los equipos que ellos usan.Jorge Gaytán, director de la empresa, aseguró que sus equipos están certificados y que las medidas de seguridad que utilizan tienen reconocimiento internacional, por lo que descartó cualquier error de la compañía."Volaron por al menos dos o tres minutos sin ningún problema, de hecho tenemos testigos que los veían a punto de aterrizar, y cuando estaban en un patrón final fue cuando se desplomaron", dijo en entrevista para Milenio Ivonne, de 18 años, y Mauricio de 34, murieron en el municipio de Jojutla al estrellarse contra el piso, tras caer libremente desde una altura de 400 metros, luego de que el paracaídas que usaban en su descenso fue liberado.De acuerdo con las autoridades policiales que recogieron versiones de los testigos, la caída de la pareja ocurrió luego que ellos saltaron de una avioneta y abrieron el paracaídas número uno.Su descenso fue tranquilo, hasta que abruptamente el paracaídas se liberó y no lograron activar el sistema de emergencia.Los cuerpos fueron localizados a unos 25 metros de la autopista México-Acapulco, a la altura de Jardines de México, en el municipio de Jojutla. Ellos habían saltado cerca de Tequesquitengo.Gaytán aseguró que la empresa ha colaborado con las autoridades desde que ocurrió el accidente.Los testigos afirmaron que la caída libre de los turistas vino después de varios minutos de descenso normal, hasta que liberaron el paracaídas que amortiguaba su caída.Jorge Gaytán aseguró que en cinco años de existencia de la empresa, no habían tenido ningún problema en el tema de seguridad, por lo que reiteró que los turistas cometieron algún error al descender en el paracaídas.