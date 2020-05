Paradas 80% de empresas en Ramos Arizpe

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- De las 160 empresas de Ramos Arizpe, el 80% continúan paradas, con una afectación directa de aproximadamente 60 mil trabajadores, informó Mario Ricardo Hernández Saro, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe.



Las que siguen activas corresponden al sector farmacéutico y agrícola, consideradas como esenciales.



Por el momento, no tienen cuantificadas las pérdidas económicas, pero el monto es muy elevado, refirió.



En el momento en que se autorice la reapertura de las empresas, el arranque será lento porque no cuentan con insumos y materia para operar, al paralizarse las cadenas de suministro, y la maquinaria no está lista para volver a operar.



El sector productivo pide al Presidente Andrés Manuel López Obrador claridad en la política económica, porque algunas decisiones que ha tomado no alientan la inversión privada.



“Primero, que sea claro con la reactivación y que se dé lo más pronto posible esta reactivación económica en ciertos sectores que son muy importantes por la gran cantidad de personas que emplean, y, segundo, que brinde apoyos, reales, sustantivos, que puedan ser accesibles para todo mundo, y pedirle que envíe señales al mercado de claridad”.



“Hoy los mercados extranjeros, los inversionistas locales y extranjeros tienen miedo de invertir por estas cuestiones que ha manejado, como es la cancelación de la planta Constellation Brands en Mexicali, como es la satanización de los empresarios”.



El Gobierno Federal debe mandar señales de que al sector empresarial se le va a respetar y que el Estado de Derecho predomina en México por encima de cualquier preferencia política, para dar tranquilidad, enfatizó.