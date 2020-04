Paraliza virus a maquiladoras en Cd. Juárez

Escuchar Nota

"La industria ha perdido millones y millones de dólares, pero ahorita estamos más enfocados en lo que es cómo preservar la vida y es ahí donde tenemos puestas las baterías, pero sí en cierto momento va a ser necesario voltear al tema económico porque el impacto va a ser muy fuerte", declaró a REFORMA.



"Cada día que estamos parados estamos perdiendo millones de dólares".

"Ya traemos el 90 por ciento cerrado, ya nada más quedan unas cuantas abiertas", afirmó Chavira.



"Ahorita más o menos entre afiliadas y no afiliadas quedan como 50 abiertas".

"Incluso habría que definir, habría que aclarar que esenciales para México es una cosa y esenciales para Estados Unidos es otra cosa", recalcó.



"Este pánico es el que ha llevado básicamente a que las empresas cierren porque los empleados tienen temor y no desean trabajar", aseveró.



"El detalle es que nuestras empresas que están ubicadas en otras partes del mundo han abierto. Y pasaron toda la pandemia abierta, nada más en México estamos y particularmente en Juárez porque incluso en otros estados, están abiertas, particularmente en Juárez estamos viendo este tipo de psicosis".



"La gran mayoría (en Juárez) ha cerrado porque los empleados las han cerrado".



"Ahí está la gran, gran mayoría, son pocas las empresas que tuvieron o pactaron una cantidad diferente a esa; sin embargo, sí es importante aclarar que para el mes que viene, que ya se extendió la contingencia, las empresas ya no van a estar en posibilidad de pagar el 100 por ciento", advirtió.



"Entonces, se va a tener que negociar ahora bajo otros términos, simple y sencillamente porque ya no dan los presupuestos. Y no hay capital para seguir pagando sin producir, se va a tener que tener un acuerdo pues más razonado entre empleados y empresas".

De aproximadamente 350 maquiladoras que operan en Ciudad Juárez, sólo 50 se encuentran abiertas debido a la pandemia del Covid-19., indicó que las pérdidas han sido millonarias en la industria porque hasta ahora ha cerrado el 90 por ciento de las plantas.De las aproximadamente 350 maquiladoras en Ciudad Juárez, 200 están afiliadas a INDEX Juárez, principalmente del sector automotriz, así como electrónico y médico, pertenecientes en su mayoría a capital extranjero.Chavira precisó que han cerrado tanto empresas no esenciales como esenciales y en el caso de las que siguen operando son las consideradas básicas.El presidente de INDEX Juárez señaló que, en este caso, sean esenciales o no, están cerradas por el pánico colectivo que se ha generado en relación al virus.Chavira estimó que en otras entidades permanecen abiertas porque quizá encontraron mecanismos y el apoyo y comunicación correcta con la gente.Durante este mes, se han registrado constantes protestas de empleados de distintas maquiladoras, quienes han denunciado que en algunos casos los han enviado a casa sin el salario completo y en otros porque no han adoptado medidas sanitarias eficientes en sus centros de trabajo.Sin embargo, Chavira recalcó que la mayoría de las compañías pactaron con los empleados pagarles entre el 75 y el 100 por ciento de su sueldo.