Paran 200 mineros en Sabinas por falta de liquidez de MNSA

“Por dos meses que esté vigente el paro, los trabajadores solo percibirán el 50 por ciento de su salario, lo que ha causado cierta incertidumbre, desesperación y hasta tristeza en la base trabajadora que esperaba una feliz Navidad ante la posibilidad de que la empresa solucionaría sus peticiones al haber una segunda prórroga de la revisión del contrato colectivo vencida el pasado 22 de noviembre”, comento.



Elvia Salime Zamora |Tras no llegar a un acuerdo, los trabajadores de minas y tajos de carbón de la empresa, implementaron un paro técnico ante el conflicto económico que ha declarado el empresariocon la empresa acerera A, S.A.B. de C.V., Secretario general de la sección 16, dio a conocer que AHMSA no ha pagado a la empresa Minsa dey que por ende no se tiene liquidez para solventar nómina y otras cuestiones laborales, propias de la temporada.La vigencia del paro técnico, dio inicio ayer 2 de diciembre y culminara hasta 2 de febrero del próximo año 2020, afectando a 170 trabajadoresde las secciones 16 y 81.Por tal cuestión no hay operaciones en la planta lavadora de la Villa de Cloete y los tajos La Soledad y Juárez en el mineral de Barroteran y solo se convocara a una plantilla emergente para trabajaos de mantenimiento.El entrevistado dejo en claro que la relación con la empresa y los trabajadores confían en el empresario José Luis Guadiana, pero advirtieron que no van a soportar mas de dos meses percibiendo la mitad de su salario como ocurrió hace tres años que elperduro por 5 meses, “mínimo esperan que se respeten durante el presente mes las percepciones de aguinaldo, ahorro, vales de despensa y asistencia”, finalizo Alcalá Ríos.