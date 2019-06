Paran combate a incendios en Durango, por adeudo

Unos 123 brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) dejaron de laborar en Durango porque el gobierno federal les adeuda un millón 845 mil pesos por concepto de horas extras, a pesar de que esta entidad es la más afecta-da en el país, con 57 mil 248 hectáreas siniestradas y siete incendios activos.Los trabajadores, quienes solicitaron el anonimato, precisaron que a cada uno les adeudan más de 15 mil pesos por trabajar desde hace mes y medio en la sierra de Gabino Santillán, a media hora de la capital de Durango, donde sofocaron una conflagración que varias veces se salió de control por los fuertes vientos.Víctor Manuel Vázquez Beltrán, secretario general de la sección 19 del Sindicato de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dijo que desde hace tiempo padecen por las tardanzas o la falta de pagos a los brigadistas y no sólo en Durango, sino en otros estados."Como las emergencias estaban a la orden del día y los mismos brigadistas estaban conscientes de la contingencia que había en el estado de Durango, debido a los incendios forestales, continuaron con los trabajos a pesar de que no se liberaban los pagos", señaló.Los afectados precisaron que ahora que los incendios han disminuido y se considera un problema controlado, decidieron manifestar su preocupación por la falta de pagos y dejaron de trabajar un total de 123 brigadistas, por lo que aproximadamente la deuda sería de un millón 845 mil pesos.Daniel Trujano Thomé, gerente local de la Conafor, manifestó que el problema no está en manos de la Conafor, sino de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues es la que debe enviar los recursos por las horas extras trabajadas y hasta el momento no han sido liberados.Aclaró que la delegación de Conafor en Durango tiene restricciones para efectuar los pagos, aunque se espera una pronta respuesta de la SHCP, debido a que el pasado viernes se reunieron los líderes sindicales de la Semarnat en la dirección nacional de la Conafor.Trujano Thomé reconoció que en estos momentos se encuentran activos siete incendios forestales en Durango, pero no son muy aparatosos y "se están atacando con brigadas en los mismos ejidos, lo que se conoce como cuadrillas rurales que paga el gobierno del estado".De acuerdo con datos de Conafor, Durango se situaba en el primer lugar nacional en superficie afectada, con 57 mil 248 hectáreas. Le siguen los estados de Oaxaca, con 47 mil 848 hectáreas y 213 incendios, y el de Jalisco, con 36 mil 865 hectáreas dañadas y 356 siniestros.En el estado de Chihuahua, 10 incendios forestales se encuentran activos en los municipios de Guadalupe y Calvo, Guachochi, Guazapares, Morelos, Guerrero, Bocoyna, Madera, Uruachi y el de Buenaventura. Este último ya consumió unas 3 mil 143 hectáreas en tres ranchos aledaños al seccional de Ricardo Flores Magón.La Secretaría de Desarrollo Rural estatal envió a 55 combatientes de incendios a los predios denominados El Muchacho, San Lorenzo y Terrenates, del municipio de Buenaventura, para mitigar un siniestro que fue causado por un rayo.René Almeida Grajeda, titular de esta dependencia, informó que personal a su cargo ya atiende esta conflagración, la cual ya afectó miles de hectáreas de pasto y arbustos."De nuestra área de incendios mandamos 15 combatientes, a los cuales se sumó personal de Conafor: 22 ejidatarios, 15 particulares y una brigadista de Protección Civil; esta última apoya en la distribución de agua y alimentos a los voluntarios que se turnan para descansar, dado que trabajan toda la noche", indicó.Con el reporte de más de 14 mil 300 hectáreas devastadas y un total de 682 conflagraciones, las autoridades forestales del estado de Michoacán dieron por terminada la temporada de quemas. Sin embargo, el encargado de Conafor en esta entidad, Víctor Quiñones Arroyo, señaló que las 90 brigadas se mantendrán en alerta."Podemos decir que afortunadamente el periodo de lluvias ya comenzó y la situación en materia de incendios forestales se encuentra tranquila. Las autoridades se encuentran preparadas para la fase de recuperación, pues en breve se pondrá en marcha la campaña de reforestación en todo el estado", puntualizó.