Paran labores carboneros por falta de pago de Micare

Nava, Coah.- Aproximadamente 50 transportistas de carbón realizan un paro de labores a las orillas de la carretera federal 57 por falta de pago de mas de seis semanas de la empresa Minera del Norte Unidad Micare.



Oscar de Hoyos Arenas informó que la empresa Minera del Norte unidad Micare no ha pagado a los contratistas encargados de ofrecer servicios de traslado de carbon en el interior las minas de plantas I y II y de la compañía Comisión Federal de Electricidad planta carboelectrica José López Portillo.



"Micare no ha pagado nuevamente a nuestros patrones por los servicios de acarreo de carbón y estamos en espera de una respuesta de representantes de la empresa, son 6 o más semanas que no recibimos pagos y nuestras familias e hijos se ven afectados", mencionó.