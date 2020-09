Paran mil barcos de pesca por diesel caro en Tamaulipas y Sinaloa

Escuchar Nota

"Imposible competir, tenemos las mismas pesquerías, son los mismos recursos, en el caso del camarón son las mismas especies, camarón blanco, rosado y café y camarón de roca, es la misma especie que pescan ellos", comentó.



"El mercado es el mismo, ellos pueden venir a vender a México, nosotros podemos ir a vender a Estados Unidos, sólo que ellos tienen un costo de producción muchísimo más bajo que nosotros".

"Está paralizada toda la flota del Golfo de México y Mar Caribe y hoy se unieron a la protesta el puerto de Mazatlán, Sinaloa, el puerto de Guaymas y el puerto de Puerto Peñasco, que es donde se encuentra la flota pesquera más importante del Océano Pacífico", agregó.



"Nosotros somos alrededor 300 barcos en el Golfo de México y ellos son como 700 barcos, es lo que hoy se encuentra parado".



se encuentran parados debido al alto costo del diesel en el País, que es tres veces más caro que en Estados Unidos.Debido a esta situación, este viernes se registraron protestas de pescadores en Tampico, Tamaulipas; Mazatlán, Sinaloa, y Campeche.en Campeche, dijo que los productores mexicanos no han ido a trabajar, pues su costo de producción no es competitivo frente al estadounidense.Explicó que mientras en el país vecino el precio del diesel es de 7 pesos por litro, en México es de 21.El dirigente pesquero refirió que aunque la veda del camarón ya terminó, toda la flota está parada.En Mazatlán, cientos de pescadores marcharon por la avenida costera Camarón Sábalo hasta llegar a las oficinas de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).En este punto, los inconformes bloquearon durante unos momentos el tránsito vehicular en espera de ser atendidos por funcionarios federales, pero no fue así.Ante ello, decidieron movilizarse unos metros más adelante de esta misma vialidad donde se ubican los hoteles Ocean Palace, Pacific Palace y Star Palace, propiedad del Gobernador Quirino Ordaz Coppel.Aunque un funcionario estatal acudió al lugar para proponerles instalar una mesa de diálogo en la Conapesca, los inconformes advirtieron que permanecerán ahí hasta que llegue el Mandatario., cercanas al puerto.En Campeche, los pescadores realizaron una marcha hacia el Congreso del Estado para dialogar con diputados sobre esta problemática.Romellón pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador escucharlos y sensibilizarse para obtener un precio competitivo del combustible.