Parásito presente en el agua del grifo deja ciega a una mujer

"Sabía que era peligroso bañarse o nadar con lentes de contacto, pero no tenía idea de que incluso un contacto mínimo con el agua podía tener consecuencias tan desastrosas", confesó Clarkson.

, de la ciudad escocesa de Edimburgo,, informa The Daily Mail La mujer, de 24 años, contrajo la infección durante un viaje a Canadá. Antes de acostarse, como tiene por costumbre,. Esta vez, porque se las lavó bajo el grifo y no se las secó. A la mañana siguiente, su ojo derecho estaba irritado y a los pocos días se puso rojo e inflamado.El especialista al que acudió Clarkson consideró que la causa de la irritación fue un tipo agresivo de orzuelo. Dos semanas después, el dolor se intensificó, por lo que la joven decidió consultar a otro médico. Este le confirmó el diagnóstico y le recetó gotas antibióticas. A pesar de eso,Finalmente, tras más exámenes médicos, otro oftalmólogo le diagnosticó. Sin embargo,Dos meses después, la condición de Clarkson empeoró hasta el punto de que requirió de hospitalización. Una vez ingresada, le preguntaron por primera vez si había usado lentes de contacto y si estos habían estado expuestos al agua. Ello podía indicar que tenía, una enfermedad rara en la queAunque su condición encajaba con el diagnóstico, en muestras de su córnea, enviadas dos veces para su análisis, nunca se encontró el microorganismo. John Dart, profesor del Instituto de Oftalmología del University College de Londres, explicó al medio queMientras tanto, la visión de Clarkson siguió deteriorándose. Cuando ya no pudo distinguir ni siquiera las letras más grandes en la tabla de agudeza visual, un médico canadiense le aconsejó que regresara a su tierra natal. Ya en Escocia,El tratamiento ayudó a la joven a volver a la vida normal, pero antes tuvo que pasar tres meses en casa.Por su parte, Dart afirmó que la mayoría de los usuarios de lentillas simplemente, por lo que cree que las compañías de lentes de contacto deberían poner advertencias especiales en sus empaques.