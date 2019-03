Parchís no descarta un reencuentro de despedida

Los integrantes del grupo español Parchís, que se encuentra en este país con motivo del estreno mundial del documental que abunda en su trayectoria, dejaron abierta la posibilidad de un reencuentro de despedida.“Ya estamos aquí, no hay nada en concreto, pero ya lograron reunirnos a todos. Ahora solo escucharemos propuestas y valoraremos, todo puede suceder”, declaró Tino a Notimex durante su paso por la alfombra roja en el Teatro Diana.Aclaró que no pretenden subir al escenario y cantar aquellos temas como antes o vestirse cada uno de su color y volver a las mismas coreografías.“Se habla mucho de eso, pero es ciencia ficción. Ya no somos unos críos para hacerlo, estamos mayores y nos hemos casado. Ser Parchís de nuevo no tendría mucho sentido porque la magia radicaba en que éramos niños haciendo música para niños y todos se identificaban con nosotros”.Sin embargo, admitió que sí quieren convivir, agradecer el cariño del público y despedirse, “pues nunca hubo un adiós como tal, simplemente, de la noche a la mañana Parchís acabó”.La noche del martes, Tino, Yolanda, Gemma, Frank y David fueron recibidos con aplausos y ovaciones de parte de sus fans mexicanos previo a la proyección de “Parchís, el documental”, como parte de las Galas de Beneficencia que forman parte de la 34 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).Desde temprana hora, más de dos mil seguidores de la agrupación arribaron al Teatro Diana a fin de apartar un lugar en el que tuvieran visibilidad perfecta para el momento que llegaran quienes en la década de los 80 fueron sus ídolos musicales.Sus contemporáneos los esperaban con pancartas de bienvenida y portando playeras mandadas a hacer especialmente para el momento. Además, llevaron pósters de aquella época, portadas de discos LP, cassettes, fotografías en papel y hasta sus credenciales originales del club de fans al que pertenecieron.Parchís dedicó más de 10 minutos a firmar cuanto objeto les presentaron sus fans, accedieron a tomarse fotos con ellos y los saludaron de mano y beso. A varias seguidoras se les vio llorando de la emoción y haciendo lo posible por tocarlos, aunque fuera por breves instantes.A ellos, por su parte, se les notaba emocionados e incrédulos ante tal recibimiento, pero también muy agradecidos; sobre todo cuando detrás de la valla el público comenzó entonar algunos temas, sobre todo “La canción de Parchís” y “Hola, amigos”.Tino admitió que se encontraba abrumado, pero feliz y sorprendido por el recibimiento, confesó que no pensaba que después de tantos años de ausencia en el ojo público, aún existieran quienes se organizaran para ir a verlos.“Han pasado cuatro largos años desde que se comenzó con todo esto. Ahora estoy nervioso, pero muy contento. Es una maravilla poder compartir con el público mexicano que siempre nos ha tratado tan bien”.“Parchís, el documental” está dirigido a los fans, pero también a quienes no sepan nada de ellos, pues se refiere a cinco niños que un día tuvieron la opción de asomarse al mundo del espectáculo y les sucedieron infinidad de cosas.Dijo que cuando Daniel Arasanz les propuso hacer el documental, les dio buena espina, pues no se trataba de un fan queriendo experimentar con una película, sino de alguien que buscaba llevar a cabo un proyecto cinematográfico con todo el profesionalismo posible.“No estamos cerrados a nada porque no sabemos a dónde nos puede llevar esto”, mencionó quien en su momento fue líder de Parchís, el mayor de todos y el primero en abandonar el grupo para iniciar una carrera como solista.Comentó que Yolanda vive en México, David en Suecia y el resto en España. Fue difícil compaginar las agendas, pero no se arrepienten de haber removido todo lo que vivieron, pues ha sido muy emotivo.“Yo tengo 50 años y todos somos muy mayores, pero sabemos que esto ha quedado ahí. Si nos proponen hacer algo que esté bien sustentado, no me importaría ocupar mi tiempo en ello. Sería solamente para una despedida y no para seguir cantando”, comentó Gemma en entrevista.Cuando Parchís acabó, ella tenía 16 años y jamás volvió a tocar un micrófono. Hasta hace poco fungió como directora de un kinder debido a que estudió puericultura, pero lo dejó debido a un problema de salud.“Tuve problemas en la espalda, me operaron y dejé el kinder. Ahora estoy como administrativa. Sigo casada y mi hija ya tiene 25 años porque la tuve siendo muy joven”.Frank, quien acaparó muchos piropos de sus fans, externó su emoción: “No creí que a estas alturas alguien se interesara por saber cómo vivimos al interior de Parchís. No fue difícil regresar a esa época porque nos pasa a diario, siempre que estamos juntos hablamos de lo que hicimos porque somos una familia”.Yolanda Ventura consideró que el documental y el reencuentro de Parchís podría derivar en algo bueno, solo basta esperar a lo que suceda.Indicó que se tiene la intención de grabar un disco a dueto con algunos intérpretes españoles.“Pero solo es una intención, no hay nada firmado. Sí nos gustaría ingresar de nuevo al estudio, es algo de lo que podría venir, pero no sabemos”, apuntó la ficha amarilla.El director de “Parchís, el documental”, Daniel Arasanz admitió que fue complejo concretar el proyecto, pues tuvieron que concentrarse varios años en él y, por fortuna, los resultados han sido buenos.“Cuando empezamos el rodaje había un guion muy básico, apenas de cuatro o cinco cosas de las que queríamos hablar, pero teníamos muy claro que los protagonistas y la gente que trabajó con ellos, iba a marcar el ritmo y la historia final”, declaró el guionista Richard Royuela.El objetivo era mostrar la grandeza que el grupo tuvo en España, pero también en México sobre todo tras la llegada de Frank.“No fue difícil convencerlos de hacer el documental, aunque ya estaban cansados de muchas ofertas que les hacían y de nunca llegar a nada. Nosotros no partimos del mismo camino, llegamos un tanto humildes, les dijimos lo que había y que no sería sencillo hacerlo, pero que tampoco descansaríamos hasta lograrlo”.Admitió que la inversión fue muy alta y aún están en negociaciones para la distribución.Este miércoles, los integrantes de Parchís tendrán una convivencia con su público y firmarán autógrafos.