¡Pare de sufrir! Grupo Modelo baja de precio sus cervezas

Luego de que este martes las especulaciones no paraban en torno al #CervezazoModelo, la empresa salió al quite y explicó que, no se trata de un aumento de costos, sino que el precio de sus productos bajará.En plena época vacacional, en donde el calor se hace presente, Modelo informó que los precios de sus cervezas, Modelo, Victoria, Corona y Bud Light bajarán.Cabe mencionar que la baja de precios será una promoción exclusiva en abril, mes en el que los vacacionistas llenan las playas y otros puntos turísticos de la República Mexicana.‘Para hacer de tus vacaciones las más espectaculares y disfrutes de todo el sabor que tus cervezas favoritas pueden ofrecer’, refirió Modelo quien, además, informó que la banda Genitallica participa de dicha campaña con una adaptación de su canción ‘Qué fue lo que pasó’.Entre las promociones destacan los combos, como el de la Cerveza familiar Corona, formado por cuatro, que en el mes de abril costará sólo 100 pesos.Para mayores informes entra a www.modelorama.com.mx/