Parece un extraterreste pero en realidad es un costoso manjar

Liverpool.- Las mareas de la fortuna estaban a su favor de una familia del Reino Unido que se convirtió en la envidia de los amantes de la playa en todas partes después de descubrir criaturas "extraterrestres" por valor de unos 65 mil dólares en la costa de Gales, como se ve en un video viral subido por Liverpool Echo.



"Fue una gran atracción para los lugareños", dijo Martyn Green, de 47 años, quien se topó con las lujosas criaturas mientras estaba de vacaciones con su familia en Caernarfon el domingo. El residente de Meyerside recordó que su esposa, Gemma, había hecho inicialmente el hallazgo, que dijo que "parecía algo que no era de este mundo".



En el clip de 26 segundos publicado en Facebook, se puede ver a Green y su familia boquiabiertos con cientos de mariscos blancos perlados, que están adheridos a lo que parece un gran trozo de madera flotante. En un momento, la cámara se acerca para mostrarlos moviendo sus apéndices con tentáculos hacia adentro y hacia afuera.



Una búsqueda rápida en Google del hijo de Green reveló que las misteriosas criaturas eran percebes de cuello de ganso, un crustáceo que se alimenta por filtración y que es un manjar en Portugal y España.



Estas lujosas criaturas pueden costar más de cien dólares la libra.







Apodados Percebes, estos bocados que hacen fortuna pueden alcanzar hasta $125 por libra, lo que los convierte en algunos de los mariscos más caros del mundo, informa SDfoodtravel.



Green estima que este lote en particular valía más de $ 65 mil ya que "probablemente había alrededor de 2,000 de ellos".



“Resulta que son una de las criaturas marinas más caras que se pueden comprar”, dijo.



Para evitar que otros maten a los cuellos de ganso, el jefe de la agencia de marketing ha mantenido en secreto la ubicación exacta de su hallazgo.



No está siendo demasiado entusiasta. Los pescadores en Galicia, España, se enfrentan a mareas traicioneras e incluso al daño de grupos ecologistas violentos para poner sus manos en los costosos percebes.