Pareja de abuelitos enamorados vencieron al Covid-19 al mismo tiempo

“Me llena de orgullo, de satisfacción y lo añoro, es el día en que convivo con mis hijos, con mis nueras, ahora ya con los nietos, con los agregados, con los bisnietos, pero gracias a Dios que me ha dado esa alegría de convivir con ellos”.



Doña María de la Luz y don Eloy han vivido juntos una de las batallas más grandes: estuvieron, como en otras etapas de su vida, dándose ánimos para vencer el Covid-19,Pese a su edad, ella 68 años y él 84, no se dejaron vencer por el SARS-CoV-2; ella fue hospitalizada primero, él la siguió, estuvieron casi 10 días internados luchando por no ser una estadística más de mortalidad… y lo lograron.Fue el 11 de julio cuando la pareja originaria de Naucalpan, entre ovaciones, logró dejar el hospital del IMSS en silla de ruedas.En el Estado de México, 13 mil 645 adultos de 60 años y más, han sido diagnosticados como positivos, de éstos, 5 mil 299 han fallecieron por Covid-19.Toluca, Estado de México.– La risa de un hijo, el abrazo de un nieto, las travesuras de un bisnieto, son los elementos que rompen la rutina de Higinio Palma y Alicia García, quienes llevan de la mano 60 años y añoran estar con toda su familia., además de que han procurado no salir de casa más que a lo esencial, porque a pesar de los años que a veces cargan a cuestas, son independientes.De repente ven las fotos de sus hijos, sus 34 nietos y 14 bisnietos, las sonrisas brotan, por lo que su anhelo es que llegue el fin de la pandemia este año para que en enero, en el cumpleaños 79 de Higinio, puedan celebrar la vida que aún tienen y las ganas de vivirla.Este viernes, Día del Abuelo, no habrá reunión pero saben que es por su bien, lo único que desean es que, a través de los años, sepan que hubo dos personas que los vieron crecer y que los amarán, incluso cuando no estén.