Pareja demanda a hospital por perder el cadáver de su bebé

“Estaba destrozado. Se suponía que el bebé nacería en el cumpleaños de Tiffany” el 12 de abril de 2020, dijo Pridgen, un paramédico de 33 años. “Se suponía que ese era su regalo”.

Couple says NYC hospital lost remains of their stillborn child https://t.co/00MjSBbsG0 pic.twitter.com/r5YxIhMKBp — New York Post Metro (@nypmetro) November 26, 2020

“Nos tenían dando vueltas en círculos, diciéndonos: ‘No estamos seguros de dónde está su hijo y qué le sucedió exactamente’”, afirmó Griffith.



Josh Fogel, abogado de la pareja, asegura que “El descuido del personal del Hospital Woodhull (…) aumentó el costo emocional en lugar de brindar apoyo”. Ahora “esperan que esta demanda evite que otra familia tenga que sufrir de la misma manera”.

hace exactamente un año y ahora estánpor supuestamenteLa pareja de Brooklyn alega que elun hospital administrado por la ciudaden Bed-Stuy, el 26 de noviembre de 2019. Luego. Pero Woodhull, que es administrado por la Corporación de Salud y Hospitales de la Ciudad de Nueva York,, alega su querella presentada ante la Corte Suprema de Brooklyn.Como resultado,, presentada a principios del mes pasado. “Básicamente me robaste el cierre y nunca me curaré de eso”, dijo Pridgen.La pareja afirma que se les dio la vuelta durante un mes y que. No fue sino hasta poco antes de navidad que se enteraron de la terrible verdad de lo que había sucedido, alegan.NYC Health and Hospitals declinó hacer comentarios, recalcó New York Post