Pareja muere de peste bubónica por comer marmota infectada

Dos mongoles murieron de peste bubónica tras comer riñones de marmota crudos, obligando a decretar una cuarentena en la región que tiene atrapados a turistas desde hace varios días, anunciaron este lunes las autoridades.La pareja, de la minoría kazaja, murió el 1 de mayo en la provincia de Bayan Ulgii (oeste), fronteriza con Rusia y China, declaró Aipiin Gilimkhaan, gobernador provincial."Los dos muertos eran gente de la región”, señaló. “No se registró ningún otro caso después”.Se decretó una cuarentena de seis días en la zona que impide a nueve turistas rusos, alemanes y suizos abandonar la región."Estamos todos bien. No hay nadie enfermo”, señaló una turista alemana llamada Teresa que no quiso dar sus apellidos.Sebastian Pique, un estadounidense de 24 años que vive en la región desde hace dos, explicó a la AFP que lo invitaron el viernes junto a los turistas a la oficina del gobernador para informarles de la situación."Después (del anuncio) de la cuarentena, poca gente, ni siquiera los habitantes, sale a la calle por miedo a atrapar la enfermedad”, dijo Pique.La cuarentena se levantará este lunes por la noche porque no se ha registrado ningún otro caso.Las autoridades han avisado en varias ocasiones que no hay que comer carne de marmota cruda porque puede transmitir la bacteria Yersinia pestis, responsable de la peste.Al menos una persona muere cada año en Mongolia de esta causa, generalmente por el consumo de esta carne, según el Centro Nacional de Enfermedades Zoonóticas.