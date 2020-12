Pareja pierde 26 millones de pesos en la lotería cuando ella cambió los números en secreto

Escuchar Nota

“Me siento enfermo. No hemos dormido nada. Nos hemos peleado un poco”, dijo al periódico The Mirror.

Una pareja inglesa podría haber ganado un premio millonario y ahora están haciendo el coraje de su vida. La pareja perdió más de un millón de libras (26 millones de pesos), luego de que ella cambiara los números deque él eligió, sin decirle.La lotería es considerada por algunos como un juego cruel. Incluso el matemáticosentenció alguna vez que era “un impuesto para los que no saben matemáticas”, dado que las posibilidades de ganar son ínfimas. Eso no impide que millones de personas jueguen cada semana no solo con interés sino con esperanza.Pero hay una pareja enque de ahora en adelante considerará la lotería motivo de coraje.de 32 y 29 años respectivamente, viven encon su hijo de 3 años. Y hasta hace unas semanas eran muy aficionados a participar en un sorteo llamado, que se juega en buena parte deTodas las semanas jugaban con los mismos números que habían elegido previamente. Desde hacía un año habían elegido los números 14, 20, 27, 34, 38 y como añadidos el 2 y el 11.Sin embargo, antes del últimoChantelle decidió cambiar los números de último momento y sin consultarlo con su novio, pues los anteriores “ya no le parecían de buena suerte”. El resultado fue desastroso.Jacob dijo a los medios que no siguió el sorteo en vivo. Se enteró del resultado hasta que Chantelle le marcó y le explicó que sus números habían salido escogidos, pero ella los había cambiado de último minuto.Si ella no hubiera cambiado los números, la pareja habría ganado un millón de, equivalentes a más de 26 millones de pesos mexicanos. Jacob dice que no le parece una cifra exorbitante, pero admite que han peleado desde entonces.Según el periódico inglés, las posibilidades de ganar el gran premio son de 1 entre 139 millones.