Parejas del mismo sexo y solteros podrían adoptar en Jalisco

Jalisco.- Norma Valenzuela, diputada de Morena, presentó al congreso de Jalisco una iniciativa que busca que las parejas del mismo sexo y personas solteras puedan adoptar a niños en el Estado, actualmente solo las parejas conformadas por un hombre y una mujer que estén casados pueden adoptar.



La iniciativa que propone Valenzuela plantea que los futuros adoptantes solteros tienen que ser años mayor que el menor que pretenden tomar legalmente como hijo, además deben de contar con recursos necesarios para brindarles educación y buenas costumbres.



"Estoy abriendo la posibilidad (a adopción a parejas del mismo sexo), pero aquí lo que más me interesa, y lo que más me preocupa es que se salvaguarde el derecho del infante, del niño, porque él tiene el derecho de una familia, de estar en una familia." mencionó la diputada.







La diputada morenista mencionó que actualmente muchas familias ya no se conforma con mamá y papá si no de una madre soltera, un padre soltero, personas del mismo género, por ese motivo nos tenemos que adaptar a lo que se está viviendo, en el Estado de Jalisco actualmente existen más de 5 mil niños esperando ser adoptados.



La propuesta será analizada en la Comisión del Congreso, ahí se elaborará un dictamen sobre su viabilidad.











Con información de Debate