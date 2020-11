‘¡Paren el conteo!’; pide Trump frente a cerrada votación contra Biden

Escuchar Nota

"¡Paren el conteo!", escribió este jueves.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Your browser does not support the iframe HTML tag. Try viewing this in a modern browser like Chrome, Safari, Firefox or Internet Explorer 9 or later.

El presidente de EU, Donaldque su país celebró el 3 de noviembre, publica RT Según proyecciones de AP, el mandatarioFox News reporta la misma distribución de votos, pero The New York Times y la CNN indican un menor margen: 253 frente a 214 y 253 frente a 213, respectivamente.Todavía(6 votos),(16),(15),(20),(3).Previamente,Paso seguido, la campana de Trump comunicó que solicitará inmediatamente el recuento de votos en el estado clave de Wisconsin y Pensilvania. También presentó una demanda en el Tribunal de Reclamaciones para detener el recuento electoral en Míchigan y Georgia.esta declaración de Trump y prometió oponerse a los intentos de frenar el conteo de votos. El candidato demócrata, por su parte, declaró que "está claro" que está "ganando en suficientes estados como para ganar la Presidencia" de EE.UU., pero subrayó que no planea declararse ganador hasta que termine el recuento de votos.