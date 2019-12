Paris Hilton habla sobre su vídeo íntimo

"En aquel entonces, la gente actuaba como si yo fuera una mala persona, la villana. Si esto hubiera pasado hoy, en la era del #MeToo, el villano hubiera sido él", declaró la heredera del emporio hotelero Hilton.



"Ahora me siento lo suficientemente cómoda conmigo misma para contar mi historia, antes no lo estaba", agregó.

"No es algo por lo que quisiera ser conocida.



"Sentí que cuando ese hombre hizo pública la cinta, básicamente me quitó todo lo que quería para mí porque por el resto de mi vida la gente iba a juzgarme y a pensar de mí de una manera diferente por un momento privado que compartí con alguien a quien amaba y en quien confiaba", dijo.

Paris Hilton considera que si el video sexual en el que aparece junto a su ex pareja, Rick Salomon, hubiera salido a la luz en la era del #MeToo y no hace 15 años, las cosas hubieran sido diferentes.En una entrevista para Los Ángeles Times,, pero considera que el actuar de la gente no fue el correcto.Hilton agregó quepara siempre.La socialité resaltó quepues creían que solamente llamaría la atención, pero dijo que si en aquel entonces ya hubiesen existido las redes sociales, hubiera acudido a ellas para aclarar a situación.