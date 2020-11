París Saint-Germain analizaría vender a Neymar y renovar a Mbappé

Escuchar Nota

, a pesar de que su contrato con los parisinos vence hasta el año 2022, ya que, debido a quey no podrían hacer la misma operación, esto por su alto sueldo.Si bien,, director deportivo del PSG, señaló hace algunas semanas, que, el diario francés,, reveló que ya no sería posible, pues estarían pensando en vender antes aDesde Francia señalan que, sin embargo, esta decisión, no dependerá de él, sino del equipo, quien no descarta en darle una salida el próximo año, antes de que salga libre en 2022.Además del sueldo, otro factor que influye directamente en la posible partida del astro brasileño y la estancia del atacante francés es la edad, ya quecon sus 21 años de edad, es en definitiva, el futuro del club.