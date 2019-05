París SG empata con Niza con gol de penal de Neymar

El París Saint-Germain, que el pasado 21 de abril se proclamó matemáticamente campeón de su octava liga francesa consecutiva, continúa sin levantar cabeza desde entonces y apenas pudo empatar 1-1 en casa con el Niza, este sábado en la 35ª jornada, gracias a un penal transformado por Neymar.En el descuento final (90+3), el PSG tuvo otra pena máxima para haberse llevado la victoria, pero el uruguayo Edinson Cavani falló el lanzamiento, que adivinó el arquero visitante.Neymar, que reapareció hace dos semanas después de tres meses lesionado, había anotado su penal en el minuto 60, equilibrando un partido en el que el Niza se había adelantado en el 46 por medio del camerunés Ignatius Ganago.Desde que el PSG conquistó su título liguero, las cosas no están yendo nada bien para el equipo de Thomas Tuchel.El pasado fin de semana perdió en los penales la final de la Copa de Francia ante el Rennes, en un duelo en el que Kylian Mbappé y Neymar perdieron los nervios.Mbappé cumplió este sábado el segundo de los tres partidos de sanción que recibió tras ser expulsado por una fuerte entrada durante esa final de Copa. Neymar, que golpeó a un hincha que le estaba provocando, todavía no tiene sanción pero los responsables de disciplina del fútbol francés le abrieron un expediente y estudian su caso.El martes de esta semana, el París Saint-Germain había caído 3-2 en el campo del Montpellier en un partido liguero.El empate contra el Niza no devuelve las buenas sensaciones a un equipo que de sus seis últimos partidos ligueros sólo ha podido ganar uno, el del 3-1 al Mónaco que le dio el título matemáticamente.Neymar volvió a marcar en la liga francesa, por primera vez tras superar su lesión. Ya había anotado el pasado fin de semana uno de los tantos del PSG en la final de Copa.El equipo parisino ha quedado ya sin alicientes para el final de temporada, mientras que el Niza (7º) está apurando sus remotas posibilidades de clasificarse para la Europa League, una meta que tiene a 7 puntos. En caso de victoria el Saint-Etienne (4º) el domingo en Mónaco (16º), esas opciones europeas del Niza se esfumarían por completo.Este sábado se disputan otros tres partidos en la 35ª jornada francesa: Reims-Nimes, Burdeos-Angers y Guingamp-Caen.