Parlamento británico, a nueva votación para salida de UE

La Cámara de los Comunes inició hoy su segunda jornada de debate y votación sobre el acuerdo de salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), ahora sobre dar ese paso sin un documento que estructure el día siguiente de la separación.La sesión parlamentaria se realiza en medio de advertencias de que la UE se puede convertir en "irrelevante" si no se encuentra una salida rápida a este estancamiento.La votación se prevé para las 19:00 horas (misma GMT) y luego de que la víspera fue rechazado por segunda ocasión el acuerdo con la UE negociado por la primera ministra británica Theresa May, por una diferencia de 149 sufragios.La jefa del gobierno británico ya adelantó que si la opción de irse de la eurocomunidad sale triunfadora este miércoles, ella bloqueará esa decisión de la cámara baja del parlamento británico.Las propuestas en debate y sufragio son el rechazo a la mencionada salida sin acuerdo, y otra para demandar que la fecha para romper con la UE se corra de la ya fijada para el 29 de este marzo, al 22 del próximo mayo, lo que a su vez necesitaría negociarse con Bruselas.El ministro del Tesoro, Philip Hammond, advirtió a sus pares que salir de la UE sin acuerdo elevaría la tasa de desempleo, reduciría los salarios y dispararía los precios.Por su parte el opositor líder laborista Jeremy Corbyn ha insistido en que tras el segundo rechazo al acuerdo de salida negociado por May, debe de haber una convocatoria a elecciones para la formación de un nuevo gobierno.Reino Unido se mantiene en la incertidumbre y con ella el conjunto de la UE debido a la falta de una vía clara sobre la relación británica con la comunidad eurpoea.Tras la votación de la víspera y previa a esta segunda, Jeremy Ghez, codirector del Centro de Geopolítica de la Escuela de Estudios Superiores de Comercio (HEX París), advirtió que se volvía a empezar con un costo "elevado para la UE y para el Reino Unido"."En particular, el costo de hacer negocios y diseñar estrategias está siendo muy significativo debido a la incertidumbre sobre el resultado final de esta situación para todos", señaló desde la capital francesa.Advirtió que “mientras el resto del mundo está discutiendo temas clave relacionados con el 5G y la inteligencia artificial, los europeos todavía estamos tratando de determinar los términos de un divorcio costoso"."Si los países europeos no encuentran una salida rápida a este estancamiento, el riesgo de que la Unión Europea se convierta en irrelevante, se vuelve significativo".