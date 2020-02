Paró Cathay Pacific un vuelo de Guadalajara por coronavirus

Escuchar Nota

Guadalajara, Jalisco.- El vuelo del jueves de Cathay Pacific Cargo hacia China se suspendió por la baja demanda que ocasiona la poca producción de las plantas en aquel país y en Jalisco por la enfermedad del coronavirus, pero el resto de los vuelos operan con normalidad.



Debido a que las plantas chinas aún no regresan a laborar, después de los festejos del Año Nuevo Chino, por cuestiones del virus y la poca demanda de las empresas de la entidad, la aerolínea China analizará semanalmente la cantidad de vuelos que realizarán, informó Fernando Dragonné, director general en México de Cathay Pacific Airways.



"El vuelo de hoy trajo 54 toneladas (de carga) a la Ciudad de México y trajo otro tanto a Guadalajara, mañana vamos a operar un vuelo también, el domingo vamos a operar y a principios de semana vamos a evaluar si vamos a tener los cinco vuelos dependiendo de la demanda que tengamos también, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de volar, vamos a hacer cancelaciones 'Ad hoc' o cancelaciones que se toman basado por demandas comerciales", indicó Dragonné.



Cathay Pacific Cargo cuenta con cinco frecuencias semanales con las siguientes rutas: Hong Kong-Anchorage-Ciudad de México-Guadalajara y Guadalajara-Anchorage-Hong Kong.



Por semana, de Guadalajara a China envían de 200 a 250 toneladas en carga.



Por el momento no cuenta con cuantificación total en la baja demanda, aunque indicó es una cantidad importante, por lo que esperan una mayor estabilización en la próxima semana.



Resaltó que la aerolínea en su categoría de pasajeros recortó las frecuencias de entre Hong Kong y China Continental hasta un 90 por ciento durante febrero y marzo, a consecuencia del coronavirus se generó una baja demanda a otros destinos por lo que también recortaron la capacidad de pasajeros a todos los destinos en un 30% global.



En México sólo se opera con vuelos de carga, por lo que eso no afectará la llegada de mercancía a comparación de otros destinos, agregó.