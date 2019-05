Paro en Peñasquito pega ya a empleo y contratos en Saltillo

La presión que ejercen los ejidatarios instalados afuera de la mina Peñasquito, en Mazapil, Zacatecas, ya provocó los primeros despidos de saltillenses y la cancelación de contratos a varios proveedores.Como se temía, la suspensión de operaciones en la productora de oro de Newmont Goldcorp causó los primeros despidos, en este caso de 30 trabajadores eventuales, de los que la empresa tuvo que prescindir de sus servicios, sobre todo de mantenimiento de instalaciones o vehículos, porque le es imposible recibirlos debido a que los ejidatarios les impiden la entrada al complejo.Dichos trabajadores, quien realizaron algunas declaraciones a Zócalo Saltillo, informaron que a diferencia de los empleados de planta, ellos no podrán continuar trabajando mientras siga el paro porque no se encuentran afiliados al sindicato de la CTM, que ampara a los que están en la nómina oficial.Por otro lado, por lo menos tres proveedores de Saltillo también se vieron afectados por el paro con la cancelación de contratos a corto plazo, cuyo material, a pesar de haberse pedido, es imposible comprarlo, ya que no hay manera de ingresarlo a la mina.Entre los proveedores afectados están una empresa que les surtía de cableado y arneses, otra de aislantes y plafones, y una más de material de limpieza, cuyas pérdidas afectarán a familias coahuilenses.La mina a cielo abierto, ubicada en Zacatecas, produjo 272 mil onzas de oro en 2018, según cifras de la compañía, y constituye 17% del valor de los activos netos de Newmont Goldcorp, según Scotiabank.