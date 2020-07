Parque Fundidora anuncia medidas más estrictas ante pandemia

Escuchar Nota

Monterrey.- El Parque Fundidora adaptará medidas más estrictas debido a las restricciones que el Gobierno del Estado anunció esta semana.



En busca de disminuir los contagios de covid en la entidad, Manuel De La O, Secretario de Salud y el Gobernador, Jaime Rodríguez, indicaron horarios para reducir la movilidad.



Mediante sus redes sociales, el Parque Fundidora indicó que, "No se permitirá el acceso a niños, adultos mayores y personas vulnerables".



Recordaron que la entrada al parque es solo para hacer ejercicio individual y no convivir, por tal motivo las bancas y áreas de picnic están clausuradas con plástico y cinta amarilla.



Así mismo indicaron que es obligatorio usar el cubrebocas, mantener la sana distancia, no formar grupos, al igual que no permanecer por tiempos prolongados, realizar una rutina y retirarse.



El horario del Parque Fundidora será de lunes a domingo de 06:00 a 20:00 horas, solo para actividades físicas.



Por otra parte, en el Cerro de la Silla y Río La Silla en Guadalupe, las autoridades intentarán restringir el paso, sin embargo, debido a que estos lugares tienen muchas entradas, es un tanto difícil para el municipio, indicó el departamento de comunicación.



Las restricciones que impuso el Gobierno del Estado fueron, el cierre de negocios y actividades no esenciales desde las 22:00 hasta las 5:00 horas.



De igual manera, los sábados y los domingos, estos mismos centros o lugares con actividades no esenciales deben permanecer cerrados a excepción de los restaurantes, los cuales podrán seguir laborando en fin de semana con la condición de que sólo sea servicio para llevar o a domicilio.



El Gobernador Jaime Rodríguez puntualizó que no es un "toque de queda", simplemente restricciones para evitar que los contagios se sigan propagando en el Estado.



"Quiero decirle al pueblo de Nuevo León que no estamos en emergencia. Esto es una restricción para mantener el sistema hospitalario y que no se nos colapse", señaló.



Con información de ABC Noticias