Parques solo serán para ejercitarse

Eagle Pass, Tx.- Los parques que existen dentro de la ciudad y el condado podrán recibir a personas que vayan únicamente a ejercitarse, no podrá celebrarse ninguna especie de reunión ni siquiera por el festejo de 4 de julio como anteriormente muchos lo hacían.



En el caso de quienes vayan a hacer ejercicio, correr, trotar, no será necesario utilizar el cubre bocas, esto a pesar de que se ha reactivado esa medida por mandato del gobernador en todo el estado.



El mayor de la ciudad de Eagle Pass y el juez del condado David Saucedo, señalaron que las personas deberán portar la mascarilla cuando estén en vía publica para evitar contagios y propagación del virus.



Si alguna persona va sola en el auto, no es necesario que lo lleve puesto pero si van otras personas, sobre todo si no son de su misma familia, si será obligatorio que lo tengan colocado.



Las multas por no acatar la disposición ascienden a 250 dólares y no habrá excepciones, mas las que están establecidas dentro de la declaratoria como por ejemplo si alguna persona presenta problemas médicos y no debe usar cubre bocas debe tener consigo el documento con el cual comprobarlo.