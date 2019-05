Participan 400 compañías en sexta edición de ‘Hot Sale’

Pequeñas y medianas empresas (Pymes) del país representan la cuarta parte de las 400 compañías que participan en la sexta edición de la campaña de ventas por internet Hot Sale, la cual arranca desde este lunes 27 y concluye el viernes 31 de mayo, aseguró la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).La iniciativa fue creada a raíz del auge del internet y para impulsar el comercio electrónico en México, logrando que cada año aumente tanto el número de empresas participantes como de compradores.La AMVO precisó que las compras por internet pueden realizarse sin necesidad de contar con una tarjeta bancaria de débito o crédito, ya que existen otros métodos de pago disponibles como tarjetas de prepago, pagos referenciados y pago en efectivo cuando se reciba la mercancía.Además, indicó que los productos que se compran por internet, sin importar su tamaño, pueden ser entregadas donde lo dispongan los clientes, sea en su domicilio o lugar de trabajo, pero también pueden recogerlo personalmente en la tienda, determinando la fecha y horario que más les convengan.En la campaña se ofrecen promociones y descuentos de las empresas que participan de distintos sectores y que pueden ser consultadas en la página http://www.hotsale.com.mx . Incluye desde alimentos y abarrotes, medicinas, ropa, zapatos, aparatos electrónicos, muebles, artículos de papelería o productos para mascotas, hasta boletos de avión, créditos o seguros bancarios y servicios de telecomunicaciones.La AMVO aseveró que comprar por Internet es seguro ya que las empresas participantes están obligadas a proteger los datos de sus clientes en cada transacción y que constata en las encuestas que realiza entre los participantes de la campaña.Otras ventajas para los consumidores que AMVO ponderó sobre las compras en línea son ahorro de tiempo porque se evitan filas y visitar físicamente las tiendas, además que pueden contar con mayor información sobre el producto para comparar y tomar la mejor decisión de compra.En la campaña, sostuvo, se ofertan “un sinfín de productos y marcas nacionales e importadas que no encuentras donde vives o no disponibles en tiendas físicas, ya sea por talla, color o modelo. Puedes visitar un sinnúmero de tiendas en cuestión de minutos”.AMVO mencionó que entre las empresas que participan en Hot Sale se incluyen Mercado Libre, Gaia, CyberPuerta, Muebles Dico, The Home Depot, Aeroméxico, Soriana, PayPal, Samsung, Netshoes, Casa de Las Lomas, PriceTravel, BestDay, Farmacias San Pablo, Best Buy, Möblum, Interjet, Elektra, Sodimac, Linio, Claroshop, Sears, Sanborns, El Palacio de Hierro, entre otras.