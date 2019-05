Participan desde México por los 794 mdd de la lotería en EU

El premio mayor en Estados Unidos este fin de semana puede llegar hasta 794 millones de dólares (15 mil millones de pesos), los cuales podrían ganarse en sorteos desde México.Debido a que en los últimos meses no ha habido ganadores en el Mega Millions, ahora de 444 millones de dólares (8.4 mil millones de pesos) y en la lotería Powerball -de 350 millones de dólares (6.7 mil millones de pesos), la bolsa acumulada combinada da los 794 millones de dólares, lo que se ha vuelto una esperanza para los latinos.Para asegurar su participación por los 444 millones de dólares, los mexicanos han comprado boletos oficiales del Mega Millions en el único sitio web que los vende de manera legal y segura: theLotter, que es el servicio líder de mensajería a través del cual personas de todo el mundo pueden jugar y soñar con ganar las más grandes loterías.Dicha empresa, cuyo lanzamiento data de 2002, sigue siendo la única empresa legal para ganar loterías extranjeras.1. Ingresa a theLotter y busca la lotería Mega Millions o Powerball.2. Elige un tipo de apuesta: Estándar (individual); Peña (grupal) o Paquete (individual + grupal).3. Indica cuántas líneas quieres jugar y elige tus números.4. Hacer clic en Jugar y tu participación quedará asegurada.Se informa que si ganaras una bolsa, theLotter correrá con todos los viáticos para reclamar el premiopersonalmente, por lo que no se debe pagar ninguna comisión o pago adicional a theLotter. Además, asigna de forma gratuita un abogado para acompañar en el proceso. Cuando un mexicano gana un premio pequeño o secundario, este es transferido directa y automáticamente a su cuenta personal.Según reportes, desde 2002, theLotter ha tenido más de 4.8 millones de usuarios ganadores, sumando en total 94.8 millones de dólares pagados. Aclara que todas las transacciones realizadas en theLotter están protegidas y encriptadas.Explica que entre los mayores premios ganados destacan una bolsa de 30 millones de dólares de una usuaria panameña y una bolsa de 1 millón de dólares por un salvadoreñoMenciona que los ganadores latinos de theLotter suman decenas de millones de dólares de países como Argentina, Chile, México, Colombia, Perú, Uruguay, entre otros.Aclara que este servicio no realiza sorteos propios ni paga premios de su bolsillo, por lo que no escatalogado como operador de lotería, ni sitio de apuestas. theLotter es operado por Lotto DirectLimited, empresa con licencia y regulada por MGA, garantía de que theLotter es seguro.Las leyes en Estados Unidos no prohíben que un extranjero gane la lotería. El único requisito es que los boletos no abandonen el estado donde fueron comprados, condición que cumple theLotter.Como si la bolsa del Mega Millions no fuera ya bastante grande, antes de que acabe esta semana habrá dos grandes sorteos. Por un lado, la bolsa de 444 millones de dólares del Mega Millions de este martes y, por otro lado, la lotería Powerball de Estados Unidos que ofrecería el miércoles otra bolsa de 350 millones de dólares.