Participante de ‘Enamorándonos’ se quita la vida

“Este show ha tenido muchos problemas y los participantes, en mi opinión se exponen a múltiples críticas, bullying y hay que ser muy fuertes para este entretenimiento con las opiniones de las redes Sociales. Muchos ex Gran Hermano terminan con psicólogos”.



De acuerdo con varios medios de espectáculos, el ‘amoroso’ no pudo soportar el aislamiento recomendado por las autoridades para frenar los contagios por coronavirus.El mediático periodista argentino, Javier Ceriani, fue el encargado de dar a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram.Miguel Ángel no contaba con un cuadro de depresión previo, ni tampoco se le había visto un cambio en sus emociones.Los comentarios de los seguidores de la emisión en Estados Unidos no se hicieron esperar: