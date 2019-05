Participará mexicana en el Roland Garros

Ciudad de México.- La mexicana Giuliana Olmos debutará en Roland Garros la próxima semana y será la única raqueta tricolor del lado femenil.“Gugu”, como le llaman sus allegados, disputará el cuadro de dobles del segundo Grand Slam del año junto a la estadunidense Kaitlyn Christian, a quien conoce desde que estudió en la Universidad del Sur de California (USC, por sus siglas en inglés).“Jugamos en USC y es una de mis mejores amigas. Tenemos buena química y nos conocemos bien una a la otra, algo por lo que decidimos jugar juntas; es difícil cuando juegas con una persona que no conoces”, dijo Olmos, de 26 años, en entrevista. “Creo que hacemos buen equipo, pero estamos enfocadas en tener un buen tiempo y que eso traiga nuestro mejor tenis”.Aunque el sueño es grande para la mexicana, que tiene dos Finales en torneos WTA (Monterrey 2018 y Acapulco 2019, ambos en dobles), sabe de la realidad que atraviesa y muestra mesura en cuanto a expectativas se refiere.“Obvio quiero hacerlo bien, pero no quiero pensar de más. Es mi primera vez aquí y quiero disfrutarlo, no me quiero poner mucha presión, creo que puedo hacerlo bien”, compartió.