Participarán alumnos de la UAdeC en Torneo Mundial de Karate

Cuatro estudiantes del equipo representativo de Karate Do de la Universidad Autónoma de Coahuila, asistirán al Campeonato Mundial de Karate “Shito Ryu” a realizarse en Tokio, Japón, del 14 al 17 de marzo del presente año de la Federación Mundial de Karate Do.El rector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez, los recibió en su despacho para despedirlos a su viaje, al tiempo que los exhortó a aprovecharlo, no sólo en la disciplina deportiva que compiten, sino en aprender de la cultura, conocer nuevas personas y disfrutar su estancia en el país asiático.Los acompañó el coordinador general del deporte, David Hernández Barrera, quien agradeció el apoyo de la rectoría para que jóvenes deportistas continúen preparándose en competencias nacionales y mundiales, pero sobre todo que representen con orgullo a la UA de C.Por su parte, el entrenador Osvaldo Meza Cárdenas, explicó que el proceso pre selectivo inició en octubre del año pasado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la “Copa I Wat”, posteriormente en el mes de diciembre en Puebla fue el segundo selectivo, lograron calificar para esta competencia mundial, en la que participarán más de 46 países; destacó la importancia de la participación de los universitarios, puesto que la disciplina ya está considerada como deporte olímpico.Fernando Ponce Valdés, 18 años estudia cuarto semestre en la Facultad de Odontología, que competirá en el Campeonato Mayor de Karate Do, como seleccionado nacional, expresó su emoción y dijo estar preparado, “Vamos más que a ganar, a crecer en el fogueo y esforzarnos para poner en alto el nombre de México, de Coahuila, de Saltillo y de la Universidad Autónoma de Coahuila”.Joanna Sophia Bretado, Acevedo de 20 años de edad, estudia sexto semestre en la Facultad de Medicina Saltillo, participa en categoría de Kata, dijo que está entusiasmada y el apoyo de su familia ha sido fundamental, agradeció a la máxima casa de estudios por los uniformes y por los recursos económicos para el viaje al campeonato.Karla Beatriz Rodríguez Treviño, de 19 años, cursa el quinto semestre en la Facultad de Enfermería, competirá en la categoría de Kata, y dijo sentirse preparada para la competencia y sobre todo porque cuenta con el respaldo de la Universidad y de los entrenadores de su disciplina.Andrés Carrera Castillo, cursa el segundo semestre en la Escuela Superior de Música, y tiene 18 años, participará en categoría Kata Senior, manifestó que está feliz de realizar un viaje tan largo, que es muy importante para todos los que participan, “Vamos a divertirnos, a aprender, e ir más adelante para tratar de sobresalir y de ganar”.El 19° Campeonato Mundial de Karate se llevará a cabo en Japón, serán mil 200 luchadores de primera línea; el atractivo de este espectacular deporte se muestra en sus tres modalidades: la acción y la velocidad de Kumite, el poder y el espíritu de Kata, y el valor y la resistencia de Para-Karate.