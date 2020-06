Partículas ‘aerosoles’ o PM 2.5 en el ambiente transmiten Covid-19: Mario Molina, Nobel de Química

Escuchar Nota

“Es muy importante el uso de las máscaras, no nada más si estoy enfermo, también al hablar para que no contamine a los que están a mi al rededor, ni siquiera tiene que star muy cerca”, explicó.



“Algo que estaba equivocada la Organización Mundial de la Salud es que, decía que la transmisión del Covid-19 nada más se hace por la gotas grandotas de saliva, pero lo que no reconocía es que no solamente son las gotas, sino los aerosoles los que transmiten al coronavirus”, agregó.

, confirmó que lasy son suficientemente grandes para “acarrearlo” dentro del cuerpo."Lo que han comprobado algunos epidemiólogos que”, dio a conocer durante la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.Las partículas PM2.5 o “aerosol“, que, son las responsables, dijo, “de que no veamos a los volcanes, porque hay muchas de estas partículas pequeñas”.De acuerdo con Mario Molina,, porque son tan chiquitas que la nariz no las para”. Además, agregó, “normalmente no se ven, pero salen al hablar, no tiene uno ni que toser ni que estornudar”.Por fortuna, las partículas PM2.5 “se pueden parar con las máscaras”, por lo que es muy importante su uso.La materia particulada, mejor conocida como PM (por sus siglos en inglés) 2.5, son partículas pequeñas que se encuentran en el aire, cuyo diámetro es de 2.5 micrómetros (1 diezmilésimo de pulgada).Además, la partícula PM es una mezcla que, las cuales pueden provenir de automóviles, fábricas, quema de madera y otras actividades.En la actualidad, se ha convertido en un reto la disminución de las partículas PM2.5 en todos los países del mundo, puesAsimismo,y, de acuerdo con varios estudios, hay una una correlación entre la exposición a las partículas finas y enfermedades cardíacas y pulmonar.También ha generado irritación, tanto en ojos como en la garganta y la nariz.