Partículas PM 2.5 podrían ocasionar cáncer de pulmón

Estar expuestos a partículas PM2.5 por varios años, sobre todo en contingencias ambientales, como la ocurrida en días recientes, podría ocasionar cáncer de pulmón a largo plazo, alertan especialistas.Desde hace cinco años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya considera a la contaminación ambiental como factor plenamente relacionado con la incidencia de cáncer de pulmón, subrayó el coordinador de la Clínica de Oncología Torácica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Jorge Arturo Alatorre.Las partículas PM 2.5 son 30 veces más finas que el grosor de un cabello, por lo que al respirarlas, su alcance llega a los alveolos, que son la unidad funcional donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso pulmonar.Por esta razón es que las partículas PM 2.5 son de alto impacto en el ser humano al ser respiradas durante un periodo promedio de 20 años, enfatizó el doctor Alatorre.“Son muy chiquitas porque llegan directo al pulmón, ahorita hubo contingencia, hay que entender que la contaminación, rompimos hasta récord, fue muchísima, pero bueno, pero eso no quiere decir que nos vaya a dar cáncer de pulmón inmediatamente. Sino que es una exposición continua a la contaminación, se requieren un tiempo aproximado de 20 años”Otros contaminantes, de tamaño mayor, que se encuentran en el aire se quedan atrapados en las vías aéreas sin llegar a los pulmones.En contingencias como la registrada en la Ciudad de México a mediados de mayo, la recomendación es no salir de casa y evitar por completo las actividades físicas al aire libre que requieran de una respiración profunda y frecuente. El doctor Alatorre aseguró que un tapaboca en el caso de las partículas PM2.5 no sirve absolutamente de nada para la protección de los pulmones.Los niños, los adultos mayores, las personas con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) son las personas más vulnerables a la alta concentración de partículas PM 2.5.El doctor Jorge Arturo Alatorre señaló que este tipo de contingencias nos debe hacer más conscientes sobre el aire que se respira y el daño que puede ocasionar en la salud de los ciudadanos.