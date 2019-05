Partículas PM2.5, cancerígenas a largo plazo: UNAM

Las partículas PM 2.5 son las más dañinas y a largo plazo pueden producir cáncer, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).Estas partículas son arrastradas por el moco y de esta manera se filtran en los pulmones, ya que son demasiado pequeñas.Los investigadores de la Facultad de Medicina de la UNAM, señalan que cuando hay altos niveles de contaminación, los bebés y los ancianos son los más vulnerables, debido a que se exponen a concentraciones demasiado elevadas."Los bebés no deben estar expuestos, ni las personas de la tercera edad, tampoco quienes padecen enfermedades respiratorias o crónicas, como asma, alergias, pues presentan una vulnerabilidad mayor”, dijo la especialista Ana Rosa Moreno.La contaminación es un problema cotidiano y los síntomas más recurrentes que presentan las personas son ojos rojos, resequedad y flemas."Se debe exigir la verificación de los vehículos contaminantes como los camiones de pasajeros, de volteo y repartidores de refrescos. La prioridad debe ser la salud humana”. Ana Rosa Moreno, especialista UNAMEn México una de cada cuatro enfermedades están relacionadas con el medio ambiente y más de 21 mil personas mueren a causa de problemas en vías respiratorias."El problema es que no existe credibilidad en las instituciones y por eso no les hacemos caso cuando dicen que hay que cuidarnos”. Ana Rosa Moreno, especialista UNAMLa especialista recomienda que cuando haya altos niveles de contaminación los ciudadanos no deben exponerse, también comenta que no es necesario abrir las ventanas, ya que no pasa nada si un lugar no se ventila por cinco o seis días."Los cubrebocas definitivamente no sirven porque la apertura de la tela no alcanza a filtrar partículas tan pequeñas”. Ana Rosa Moreno, especialista UNAM