Partidarios de Trump planean marcha el sábado en Washington

"No importa cómo lo llames, mientras que estemos todos al mediodía (del sábado) en Washington", dijo López, para agregar que líderes de otros grupos conservadores de Florida volarán el jueves y viernes a la capital para estar ya preparados.



saliente de EE.UU.,para expresar el próximo sábado su apoyo al mandatario republicano y su decisión de recurrir ante los tribunales los resultados de las pasadas elecciones por un supuesto fraude en el recuento de votos., entre estos el presidente de su capítulo de Miami, Enrique Tarrio, quien señaló al diario Sun Sentinel que recela del "excepcionalmente alto" número de votantes contabilizados en estados como Wisconsin, que se decantó finalmente a favor del candidato demócrata, Joe Biden.Tarrio se refirió también a la "falta de transparencia" con que se desarrolló el conteo de votos durante las pasadas elecciones del 3 de noviembre. No obstante,y le costaron la derrota en estados como Wisconsin, Michigan y Pensilvania.Hasta el momento,y los tribunales ya han desestimado muchas de las demandas civiles presentadas por su equipo.Abraham López, de la Asamblea Nacional Hispánica, indicó al rotativo que docenas de grupos simpatizantes de Trump respaldan esta marcha en la capital, a la que han denominado "Million MAGA March" o "La Marcha por Trump para el 45".Otros colectivos que planean su asistencia a la marcha son Stop the Steal, Women for America First, Oath Keepers o Three Percenters.Para los detractores de esta marcha en respaldo a Trump desde la Freedom Plaza hasta la escalinata del Tribunal Supremo,Para López, sin embargo,El activista agregó que su organización respalda las acciones legales emprendidas por Trump antes de conceder la victoria a Biden., muy lejos del mínimo de 270 que se necesitan para ganar las elecciones, mientras que Biden ya superó esa barrera y acumula hasta el momento 290. EFE