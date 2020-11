Partidos políticos reclaman por paridad de género en candidaturas de diputados

Escuchar Nota

"En el bloque de los menores deberán postularse únicamente 3 mujeres; en los intermedios y mayores, deberán postularse al menos 4 mujeres; y los dos distritos con menor votación deberán postularse a un hombre y a una mujer", señala.



"No puede un acuerdo de este Consejo romper de manera unilateral ni el orden jurídico ni imponer a todos los partidos, aquello que nos hace fundamentalmente distintos para que paulatinamente nos intente convertir a todos en iguales.



"El INE está invadiendo el ámbito constitucional de competencia del órgano legislativo, impactando en los derechos fundamentales al introducir requisitos y categorías distintas a los previstos en el marco normativo", recriminó la representante del PAN, Mariana de Lachica.



Como sucedió con la obligación de paridad de género en Gubernaturas,Los lineamientos aprobados por, se entregará documentación básica del candidato y la carta compromiso de que no han sido condenados o sancionados por violencia de género, delitos sexuales o por faltar a sus obligaciones de pensión alimenticia.Además de no estar enLas fórmulas por la diputación serán del mismo género, y si son mixtas,Los nuevos partidos deberán encabezar con mujeres tres de las cinco listas por circunscripción electoral, los institutos que encabezaron con hombres tres listas en la elección pasada, ahora serán para mujeres.a diputaciones de representación proporcional, incluso, hasta un 75 por ciento.Sin embargo, aclaran, la tendencia cambió porque en el 2018 implementaron criterios, al exigir que dos de las cinco listas por partido o coalición fueran encabezadas por mujeres,En el caso de indígenas,; en el 2018 fueron 13 y de ellos tres para ese sexo.Cinco de estos distritos se ubican en Chiapas; en Guerrero e Hidalgo, dos; en Oaxaca, nueve; en Puebla, cuatro; en Quintana Roo, uno; en San Luis Potosí, uno; y tres en Veracruz y Yucatán.Tambiénque los partidos recibieron en la elección pasada.De no cumplir, habrá sanciones o amonestaciones.