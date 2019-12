PartyNextDoor lanza dos temas al lado de Drake

El cantante de R&B, la estrella del rap, The news y Loyal son las nuevas propuestas que el intérprete trae bajo el brazo luego de su anterior trabajo Seven days, en 2017.Con información de la revista Vulture, para, pues en 2013, se unieron para el tema Over here.es uno de los cantantes de pop y R&B, quien, como es el caso de Work a cargo de su autoría en 2016 e interpretado por Rihanna y que encabezó la lista Billboard Hot 100.Jahron Anthony Brathwaite fue nominado en 2017 al Grammy por Come and see me en la categoría de Mejor Canción R&B, cuyo video es protagonizado por la empresaria Kylie Jenner quien aparece como pareja del cantante.