Pasa curva y se estampa en auto de alquiler

Un aparatoso choque entre dos vehículos en la colonia Loma Linda, provocó ayer por la mañana estragos en la vialidad.Los hechos ocurrieron en el bulevar Mezquite cuando el conductor de un Dodge Stratus, matrícula FKK31-86, identificado como Gerardo Alberto Moreno Carrillo, circulaba de manera errática y a exceso de velocidad.Al pasar una pronunciada curva el responsable no redujo su velocidad, lo que lo llevó a invadir el carril contrario quitándole derecho de paso al conductor de un taxi Tsuru placas B-957-DAC, conducido por Homero Cabrera Nuncio.El impacto fue de tal magnitud que ambas unidades quedaron destruidas de la parte frontal y terminaron varadas en medio de la vía bloqueándole el paso a los demás vehículos.Al darse por enterados, elementos de Tránsito Municipal llegaron al lugar y solicitaron un servicio de grúa para remover los vehículos de la carpeta asfáltica para liberar la circulación.Después se entrevistaron con los involucrados a fin de esclarecer las causas del aparatoso incidente y llegar a un acuerdo por los daños ocasionados.Afortunadamente las heridas que presentaban los conductores no fueron de consideración, por lo que no fue necesaria la presencia de personal médico para brindarles atención prehospitalaria.