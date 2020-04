Pasa saltillense de chofer a pedir limosna

Escuchar Nota

de unidades de transporte de personal. Cuando inició la contingencia y pararon las fábricas, fue desocupado. Ahora pide limosna y recoge basura, para alimentar a sus cinco hijos y esposa.Desde hace más de 20 años que viven en un humilde hogar de siete integrantes en la colonia Anáhuac, pero hace dos semanasSu patrón le dijo que ya no había trabajo y lo desocupó sin prestaciones, apoyo o finiquito., solo miró a sus hijos José, Alejandro Tadeo, Devani Arleth, Ángela Margarita y el pequeño Dereck, y le dieron ganas de llorar, pero no se dio por vencido.“Aquí estamos sobreviviendo, a veces de comida que nos regalan, otras veces de lo poquito que traigo cuando salgo a la calle”, dice Martín, quien está desesperado, porque el menor de sus hijos aun anda en pañales y toma leche., a pesar del temor a contagiarse del coronavirus, y sin usar cubrebocas, porque no tiene para comprar uno, y pedir limosna, porque dice que jamás pensaría siquiera en robar.A veces, el padre de familia recoge cartón, latas, papel o aluminio de las bolsas de basura en diferentes colonias, va y lo vende a las recicladoras, y saca para comprar la leche y los pañales del niño, o para pagar la luz y el agua.de la familia, sonríe,tampoco el resto de sus hermanos y hermanas. Cuando no tienen nada, su mamá sale a pedir a los vecinos para que por lo menos coman sus hijos. Ese día iba a ser igual.y además, también se les entregó una despensa, con lo cual dicen, podrán sobrevivir una semana más, por lo que agradecieron el buen corazón de los donadores.. Somos gente honrada, que ahora estamos sufriendo, pero cuando podamos, nosotros también vamos a ayudar a otras gentes. Les agradecemos mucho y que Dios se los pague”, dijo Martín.