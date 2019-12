Pasajero graba avión en llamas durante aterrizaje de emergencia

“Apagaron el motor al ralentí, se apagaron las llamas y luego comenzaron a inclinar el avión a la izquierda durante bastante tiempo y bajamos un poco de altitud. Pasaron otros 10 minutos más o menos antes de que anunciaran que aterrizaríamos en Albuquerque“.

“Es una sensación extraña, no saber exactamente lo que estaba sucediendo, pero es fácil asustarse pensando en lo que podría haber sucedido”, dijo.



- Unque despegó de San Diego se vio obligado a realizar unluego de que se vierandel avión.El vuelo con destino a Chicago aterrizó de manera segura en Nuevo México el lunes por la mañana y United, explicó la compañía en un comunicado aUno de los pasajeros,mientras estaba sentado en el asiento 34F con una vista del ala derecha.“El avión comenzó a temblar un poco como si estuviera siendo golpeado por turbulencias, pero las alas estaban perfectamente quietas. Me estaba quedando dormido, pero abrí los ojos para mirar por la ventana y vi llamas en el motor derecho”, contó a CNN.Chorny dijo que puede haber habidoy que no habló de eso con nadie más “porque no quería asustar a la gente”.La aerolínea afirma que el vuelo 366 “se desvió a Albuquerque luego de un problema mecánico con uno de los motores. Aterrizaron de manera segura y los pasajeros desembarcaron de forma normal. Todo llegaron al destino final en otro avión, según comunicó la compañía.