Pasajero ruso bloqueó la salida durante incendio de avión

Un pasajero del avión que se incendio en Rusia fue retenido por las autoridades de Moscú debido a que no colaboró con la evacuación de la nave que ardía en llamas. El hombre obstruyó la puerta de salida de emergencia cuando intentó recuperar su equipaje.Dmitry Khlebushkin, es el nombre del ruso acusado de bloquear el paso al resto de pasajeros que intentaban huir del avión para salvar sus vidas. Producto del incendio fallecieron 41 personas, quieres seguramente no pudieron salir a tiempo de la nave que aterrizó en el aeropuerto de Sheremetievo de Rusia."Yo vi un rayo blanco de luz muy fuerte", dijo Dmitry, uno de los pasajeros sobrevivientes que ahora es acusado de infringir una de las reglas de emergencia de la aerolínea. De acuerdo a las imágenes difundidas por varios medios locales, el ruso bajó del avión con su equipaje de mano cómodamente por uno de los toboganes inflables de la puerta delantera, esto sería una prueba de la infracción.Según indicó el portal The Sun, el hombre se acercó a los trabajadores de la compañía Aeroflot y exigió un reembolso, pero no obtuvo respuestas por lo que se enojó frente a todos los familiares de las víctimas.De acuerdo a lo revelado por el piloto de avión, Denis Evdokimov, el vehículo aéreo aterrizó de emergencia luego de ser impactado por un rayo. La aeronave se consumió en llamas durante 45 minutos y después fueron disipados por el arduo trabajo de los bomberos.Elena Markovskaya, del Comité de Investigación de Rusia, informó a los medios que de los 41 pasajeros fallecidos, uno era miembro de la tripulación. Entre las víctimas fatales se hallan dos niños.