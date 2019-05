Pasamos de un gobierno corrupto a uno de ineptos: Sicilia

El fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Javier Sicilia, manifestó su inconformidad con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco de Morelos por la violencia registrada en la entidad, pese al cambio de partido en el gobierno, tras la balacera del miércoles 8 de mayo en Cuernavaca en donde fallecieron un empresario y un líder de ambulantes, y dos periodistas resultaron heridos."Parece que pasamos de un gobierno de corruptos y de perversiones, como fue el de Graco Ramírez, a un gobierno de ineptos y de estúpidos”.Frente al memorial de víctimas de la violencia del Palacio de Gobierno de la entidad, Sicilia llamó a las autoridades a no cometer los mismos errores del pasado:"No se les puso ahí para que digan que la responsabilidad de lo que está sucediendo es del Gobierno pasado, eso ya lo sabíamos, lo que estamos esperando es una estrategia decente, inteligente y profunda”.El poeta y activista llamó al gobierno federal a que brinde ayuda al gobernador de Morelos por la inexperiencia que tiene para gobernar un estado:"Aquí hay ineptitud, en este Gobierno, no es porque sea futbolista, cualquier ciudadano puede ser buen político, éste no lo es”.Sicilia también recriminó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha logrado revertir los altos índices de violencia e impunidad que hay en el país:"Tampoco él ha entendido mucho el problema, tiene igual al país, entonces, lo que tienen es que tomar conciencia y formar, con los que sabemos; con las víctimas, con las organizaciones, una agenda prioritaria para la nación”.